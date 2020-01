Das sind die wichtigsten Veranstaltungen 2020 in Hannover

Hannover

Konzerte, Messen, große Feste und kleine Kulturperlen: Das Veranstaltungsjahr 2020 hat in Hannover wieder reichlich Veranstaltungen im Angebot. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Termine, die Sie sich notieren sollten.

Die größten Feste 2020 in Hannover

Schützenausmarsch ist am 5. Juli – hier ein Bild von 2019. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Das weltgrößte Schützenfestwird in Hannover wieder an zehn Tagen im Juli gefeiert (3.-12. Juli). Der Schützenausmarschist für den ersten Sonntag (5. Juli), terminiert. Gleich nach der Schützensause kommt die Seesause: Das Maschseefestlädt im Hochsommer 19 Tage lang ans Ufer ein (29. Juli bis 16. August). Der Karnevalsumzugsteigt am Sonnabend vor Rosenmontag (22. Februar), das Frühlingsfestfolgt kurz darauf (11. April bis 4. Mai). Auf der Lister Meile wird im Juni gefeiert (5.-7- Juni), das Fährmannsfestlockt ab Ende Juli (31. Juli bis 2. August). Im Herbst gibt es noch das Oktoberfest(25. September bis 11. Oktober), bevor in Hannover der Weihnachtsmarktnach Totensonntag (22. November) beginnt.

Die wichtigsten Messen 2020 in Hannover

2020 listet Hannovers Messekalender keine Agritechnica auf, keine Ligna und keine Ideen-Expo, weil diese Veranstaltungen zweijährlich steigen. Trotzdem ist der Messeplan prall gefüllt. Los geht es mit der Teppichmesse Domotex(10.-13. Januar): Die erste große Publikumsmesse ist die Reise- und Freizeitschau Abf(29. Januar bis 2. Februar). Die größte Veranstaltung im Messejahr wird die Industrieveranstaltung Hannover-Messe (20.-24. April). Im Juni laufen auf dem Messegelände fast parallel die eher kleine Micromobility-Schau für Kleinst-Elektrofahrzeuge (15./16. Juni) und die große Feuerwehrmesse Interschutz, die erstmals in Hannover ausgerichtet wird (15.-20. Juni). Im September dann ist Hannover wieder Austragungsort der IAA-Nutzfahrzeuge (24-30. September). Im Herbst folgt die Bastel-, Koch- und Freizeitmesse Infa(17.-25. Oktober), dann schließen sich die Euro-Blech (27.-30. Oktober) und die Euro-Tier (17.-20. November) an, bevor die Mobilfunkmesse 5G-CMM-Expo das Jahr beschließt. Zwischendurch gibt es mehrere Dutzend kleinere Messen und Kongresse.

Die wichtigsten Pop-Jazz-Rock-Konzerte 2020 in Hannover

Lena Meyer-Landrut kommt wieder auf die Expo-Plaza: Zuletzt war sie im August 2019 dort. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Die bislang spektakulärste Konzertankündigung des Jahres kam von Ex-Beatle Sir Paul McCartney, der am 4. Juni in Hannovers HDI-Arena sein einziges Deutschlandkonzert gibt. Doch auf Freunde der Livemusik wartet noch viel mehr (große Übersicht mit zahlreichen Künstlervideos unter diesem Link, Karten für alle hier genannten Shows im HAZ-Ticketshop unter diesem Link). In der Tui-Arena spielen etwa Silbermond(24. Januar), Peter Maffay (3. März), James Blunt (12. März), Sunrise Avenue (30. Juli), Simply Red (30. Oktober), Die Ärzte (7./8. November; ausverkauft) und Pur(1. Dezember). In der Swiss-Life-Hall treten zum Beispiel das Dream-Theater (18. Februar) und die Simple Minds (18. März) auf, im Capitol Kiefer Sutherland (17. Februar). Beim Plaza-Festival (29. Mai) spielen Revolverheld, Lenaund andere, am Folgetag steigt die N-Joy-Starshow (30. Mai) mit Matt Simons, Kalvin Jones und anderen. Am gleichen Ort, nämlich auf der Expo-Plaza, tritt außerdem Annenmaykantereit(13. Juni) auf. Ausverkauft sind dagegen Auftritte wie der von Johannes Oerding (7. März, Tui-Arena) und Faber (27./28. Februar, Capitol). Man darf aber damit rechnen, dass im Laufe des Frühjahres noch einige Konzerttermine hinzukommen.

Die wichtigsten Klassik-Konzerte 2020 in Hannover

Das NDR-Klassik-Open-Air 2020 (16./18. Juli). Die Aufführung am 18. Juli (Sonnabend) ist ausverkauft, für den 16. Juli (Donnerstag) gibt es noch Tickets. Für Picknickgäste im umliegenden Maschpark (das Bühnengeschehen wird auf Leinwände übertragen) war bisher noch immer genügend (kostenloser) Platz. Für sie wird der Musikgenuss über Lautsprecher und Leinwände übertragen. Karten dagegen gibt es noch für die gemeinsame Aufführung von Staatsorchetser und dem französischen Künstlerkollektiv Le Lab, die Haydns Passionskonzertvon 1787 in einer aktualisierten Fassung ins Opernhaus bringen (29./30. März, Karten ab 21 Euro). Eine Welturaufführung lockt zudem im April ins Opernhaus. Gespielt wird Der Mordfall Halit Yozgat, eine Auftragskomposition von Ben Frost, die auf den Recherchen zu den NSU-Moden basiert, die das Forschungsteam Forensic Architecture für die Dokumenta XIV zusammengetragen hat (17. April acht Folgetermine, Karten ab 23 Euro). Zum Gedenken an das Ende des Holocaust vor 75 Jahren hat zudem die Region das „The Night Holocaust Concert“ nach Hannover geholt (27. Januar). Es wird als Deutschlandpremiere im Kuppelsaal aufgeführt. Der Eintritt ist frei, man muss aber unbedingt vorab Karten abholen, die es in fast allen Rathäusern, allen HAZ-Geschäftsstellen und der Tourist-Information gibt. Ein Höhepunkt der Kunstfestspiele Herrenhausen (15. Mai bis 1. Juni) dürfte zudem die Aufführung von Mahlers Symphonie Nr. 8 (24. Mai) im Kuppelsaal sein (Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen).

Weitere Termine 2020 in Hannover

Ab Mai steigt wieder der Feuerwerkswettbewerb (hier: Auftritt von Tschechien, 2019) in den Herrenhäuser Gärten. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Das größte kostenfreie Kulturspektakel wird wieder die Fête de la Musique in der Innenstadt, wie immer am längsten Tag des Jahres (21. Juni). Der Feuerwerkswettbewerbbeginnt im Mai (fünf Abende zwischen 23. Mai und 19. September). Am Expo-Standort der Hochschule Hannover wird das Fotoreportagen-Festival Lumixausgetragen (24. bis 28. Juni). Das Kleine Fest im Großen Garten spielt im Juli in Herrenhausen (8. bis 26. Juli, Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen). Das Krimiautorenfestival Criminale läuft im April an verschiedenen Spielorten (15.-18. April). Der Poetry-Slam „Macht Worte“ steigt wieder im Opernhaus als Best-of-Goldedition (15. März) und regulär (28. Juni). Zum mittlerweile 25. Mal zelebriert sich zudem das Masala-Weltbeatfestival (10. bis 19. Juli) am Pavillon. Am Steinhuder Meer feiern Tausende im August das Festliche Wochenende (21.-23. August), im Oktober erleben Familien wieder das Tiergartenfest (10. Oktober). Und schließlich ist das Lichtkunstfestival Hannover leuchtet als Neuauflage (4.-8. November) geplant, nachdem es 2019 aus Sponsorenmangel geplatzt war.

Wann sind verkaufsoffene Sonntage 2020 in Hannover ?

Am 5. Januar öffnen ausschließlich das Möbelgeschäft Staude und das benachbarte Bettencenter Soltendieck in Hainholz. Ein „Winterdorf“ wird aufgebaut, ab 10 Uhr gibt es Frühstück. Verkauft werden darf wie an allen Sonntagen nur von 13 bis 18 Uhr. Am 29. März heißt es in der Innenstadt wieder „Lust aufs Rad“, zahlreiche Aktionen zum Radfahren werden geboten. Weitere Händlergemeinschaften können bis Mitte Februar Öffnungen für diesen Tag beantragen. Am 10. Mai wollen die Bothfelder Kaufleute öffnen, Anlass ist die dortige Gewerbeschau. Am 21. Juni feiert die Innenstadt das Musikspektakel Fête de la Musique, und weil der längste Tag des Jahres auf einen Sonntag fällt, öffnen dann auch die Geschäfte. Für den 27. September haben etliche Stadtteilgemeinschaften Öffnungen angemeldet, unter anderem die Lister Meile, Bothfeld und Hainholz. Ob die Innenstadthändler öffnen, weil die IAA-Nutzfahrzeuge auf dem Messegelände läuft und der Herbstbeginn bevorsteht, wird noch diskutiert. Und schließlich steht am 8. Novemberdie Jahresabschluss-Sonntagsöffnung in der Innenstadt wieder unter dem Motto des St.-Martinsumzugs und der Hilfsprojekte.

Von Conrad von Meding und Volker Wiedersheim