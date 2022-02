Das waren 2021 die beliebtesten Bücher in Hannovers Bibliotheken

Hannover

In einer Bibliothek ist Ruhe erwünscht, doch für Hannovers Stadtbibliotheken war das vergangene Jahr über weite Strecken zu ruhig: 20 Wochen lang waren die Büchereien in der Summe geschlossen. Weil aber die Besucherzahl über das gesamte Jahr gesehen trotzdem nur um 17 Prozent zurückging und die Zahl der Ausleihen sogar halbwegs stabil blieb, sprechen die Verantwortlichen sogar von einem Erfolg, trotz allem.

4,117 Millionen Ausleihen registrierten die Bibliotheken im Jahr 2021, das liegt nur wenig unter dem Niveau des Vorjahres (4,46 Millionen). 743.500 Besucher wurden gezählt, gegenüber 895.000 im Jahr 2020. Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf ist daher zufrieden: „Wir blicken auf herausfordernde Zeiten zurück, denen wir uns erfolgreich gestellt haben.“ Die Stadtbibliothek bleibe ein Erfolgsmodell, in der Stadt und in den Stadtteilen.

Das waren die Trends 2021

Bei den Ausleihen machte sich die geänderte Weltlage allerdings bemerkbar: Das Thema Corona war 2021 war stark gefragt, ebenso wie im Vorjahr. Im Kontrast zu 2020 ging es nun aber eher um Themen wie den Faktencheck Impfen, die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Diskussionen über die Rolle der Wissenschaft.

Politische Themen – insbesondere um Corona, Impfen und Verschwörungstheorien – dominierten das vergangene Jahr in Hannovers Bibliotheken. Quelle: Rainer Dröse

Ebenfalls stark nachgefragt waren politische Fragestellungen, etwa wie gefährdet die Demokratie durch Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus oder Verschwörungsmythen sei. Und auch ein gesellschaftliches Streitthema stand hoch im Kurs: Das Gendern, also die Diskussion um geschlechtergerechte Sprache, stand hoch im Kurs.

Überraschungsautorin aus der Region Hannover ist Marion Hahnfeldt mit ihrem Buch „Sieben Quadratmeter Glück“, in dem sie über ein Jahr Camping am Arnumer See erzählt.

So planen die Bibliotheken für die Zukunft

„Co-Learning-Space, dahin möchten wir uns weiterentwickeln“, sagt Dr. Tom Becker, der seit September 2021 das Direktorat der Stadtbibliothek Hannover innehat. Die Idee hinter dem neuen Motto: Es soll ein dritter Raum zwischen dem eigenen Zuhause und der Arbeits- oder Ausbildungsstätte entstehen, erklärt Becker. Die Umsetzung zu einem inspirierenden Raum, wo sich Menschen treffen, um on- sowie offline zusammen zu lernen, sich auszutauschen oder sich einfach aufhalten können, soll durch eine neue Raumkonzeption entstehen.

So ist die Stadtteilbibliothek in der Lister Passage bereits modellhaft zu einer „Open Library“ umgestaltet. Besucherinnen und Besucher können sich auch außerhalb der Öffnungszeiten dort aufhalten, um zu lernen oder sich auszutauschen. Durch den Bibliotheksausweis erhält man Zugang.

4,1 Millionen Ausleihen verzeichneten Hannovers Bibliotheken im vergangenen Jahr. Quelle: Rainer Dröse

Nach erfolgreicher Konzeption sollen nun auch das Döhrener Stadtteilzentrum sowie die Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße modernisiert werden. Die Räumlichkeiten sollen freier und offener werden mit mehr Raum für Veranstaltungen. Allerdings dauert es noch ein bisschen, bis es so weit ist – die Umsetzung ist frühestens für das Jahr 2028 geplant.

Darüber hinaus setzt Becker auf neue Schwerpunkte in der Programmarbeit. So soll es neue Formate zur Leseförderung und Lesemotivation geben und auch demokratiepolitische Veranstaltungen – unter anderem mit einer Aktionsbox für eine offene Gesellschaft.

Diese Bücher wurden 2021 am häufigsten ausgeliehen

Belletristik / Erwachsene

1. Ohne Schuld - Charlotte Link (449 Ausleihen)

2. Der neunte Arm des Oktopus - Dirk Rossmann (428)

3. Wer alles weiß, hat keine Ahnung – Horst Evers (415)

4. Über Menschen - Juli Zeh (305)

5. Schockraum - Tobias Schlegl (268)

Sachbuch / Erwachsene

1. Energy! - Anne Fleck (295 Ausleihen)

2. Fürchte dich vor morgen - Susanne Mischke, (212)

3. Die Ernährungs Docs - so stärken Sie Ihr Immunsystem - Anne Fleck (195)

4. Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl (189)

5. Unser erstaunliches Immunsystem - Marianne Koch (184)

Jugend – Belletristik / All Age

1. Kiss me once - Stella A. Tack (128 Ausleihen)

2. The Cousins - Karen M. McManus (125)

3. Cryptos - Ursula Poznanski (117)

4. Kiss me twice - Stella A. Tack (104)

5. ONE OF US IS NEXT - Karen M. McManus (101)

Kinder - Belletristik

1. Gregs Tagebuch / 15 Halt mal die Luft an! – Jeff Kinney (642 Ausleihen)

2. Gregs Tagebuch / 14 Voll daneben! – Jeff Kinney (561)

3. Gregs Tagebuch / 12 Und Tschüss! – Jeff Kinney (533)

4. Ruperts Tagebuch - Zu nett für diese Welt! – Jeff Kinney (436)

5. Gregs Tagebuch / 13 Eiskalt erwischt! – Jeff Kinney (433)

Kinder - Bilderbuch

1. Pettersson zeltet - Sven Nordqvist (412 Ausleihen)

2. Zilly und Zingaro - Der verzauberte Winter - Korky Paul (407)

3. Pettersson und Findus – Schau mal, was ich kann, Pettersson!- Sven Nordqvist (388)

4. Lieselotte will nicht baden - Alexander Steffensmeier (341)

5. Findus und der Hahn im Korb - Sven Nordqvist (336)

Kinder – Sachbuch

1. Unterwegs mit der Feuerwehr (485 Ausleihen)

2. Komm mit in den Wald (441)

3. Wir reisen durch Europa (438)

4. Entdecke den Bauernhof (434)

5. Komm mit auf die Baustelle (434)

