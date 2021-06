Hannover

Die Inzidenzzahlen in der Region gehen weiter zurück, das öffentliche Leben gewinnt wieder an Fahrt. Das macht sich unter anderem bei den Kulturterminen bemerkbar, es werden immer mehr. Spannend wird aber sicher auch der Blick auf die Zahlen. Setzt sich der derzeitige Trend durch, dann sinkt in der Region Hannover in dieser Woche der Inzidenzwert auf unter 10. Dann wird sicher über weitere Öffnungen diskutiert werden.

Apotheken stellen digitalen Impfpass aus

Wer vollständig geimpft ist, bekommt von Montag an in ausgewählten Apotheken den digitalen Impfausweis. Quelle: Soeren Stache/dpa

Am Montag, 14. Juni, beginnen ausgewählte Apotheken mit der Ausgabe des digitalen Impfausweises. Jeder vollständig Geimpfte erhält den Impfausweis mittels eines QR-Codes auf Wunsch auf sein Mobiltelefon. Die Anwendung des Impfausweises, der auch in die Corona-Warn-App integriert werden kann, ist aber noch nicht ganz klar. Innerhalb der Europäischen Union soll er das Reisen erleichtern, und der Zugang zu Veranstaltungen könnte für geimpfte Menschen einfacher werden. Etwas später soll der digitale Impfpass dann auch von Ärzten und in den Impfzentren ausgegeben werden. Der normale Impfpass in Papierform bleibt trotz der digitalen Variante weiterhin gültig.

Wie geht es weiter mit der Kultur?

Um die Kulturpolitik der Zukunft geht es am Montagabend, 14. Juni, in einer Diskussionsveranstaltung im Schauspielhaus Hannover, die live im Internet übertragen wird. Über 60 Akteure des Staatstheaters hatten sich auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie an der Aktion „40.000 Theaterschaffende treffen ihre Abgeordneten“ beteiligt. Jetzt wird die Diskussion fortgesetzt, mit einer Debatte von Abgeordneten mit Kulturschaffenden. Der Livestream ist von 19.30 Uhr an unter www.schauspielhannover.de zu sehen.

Steigen die Müllgebühren wieder?

Die Müllgebühren sind auch von der Abfallmenge abhängig. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auswirkungen auf die Müllgebühren könnte die Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses der Region Hannover haben. Die Politikerinnen und Politiker beraten am Dienstag, 15. Juni, von 14 Uhr an im Regionshaus an der Hildesheimer Straße unter anderem über die Entwicklung der Abfallmengen und auch über den künftigen Wirtschaftsplan.

Deutsche Erstaufführung im Ballhof Zwei

Im Ballhof Zwei feiert das Stück „Die Tagesordnung“ nach einem Roman von Eric Vuillard am Dienstag, 15. Juni, Premiere. In der deutschen Erstaufführung geht es um das teuflisch verführerische Talent Hitlers und die bereitwillige Hingabe einer Gesellschaft an eine große Manipulationsmaschine im Glauben an den vermeintlichen eigenen Vorteil. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Dengler ermittelt in Berlin-Kreuzberg

Wolfgang Schorlau präsentiert Ermittler Dengler in der Apostelkirche. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Aus seinem neuen Buch „Kreuzberg Blues“ liest Wolfgang Schorlau in der Apostelkirche. Ermittler Dengler kommt von Stuttgart nach Berlin und kümmert sich in der Hauptstadt um das Recht auf Wohnen. Die Lesung am Donnerstag, 17. Juni, beginnt um 19.30 Uhr, die Veranstaltung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris ist allerdings bereits ausverkauft.

Premiere für Mozart-Oper

In der Staatsoper feiert am Sonnabend, 19. Juni, von 19.30 Uhr an die Mozartoper „Cosi fan Tutte“ Premiere. Die Oper ist ein „bitterböses Kammerspiel über die Macht der Verführung und das Missverständnis, das man gemeinhin Treue nennt“, schreibt die Staatsoper. Die Inszenierung hat Martin G. Berger, die musikalische Leitung übernehmen Michele Spotti und Giulio Cilona.

Gute-Laune-Dinos auf der Bühne

Culcha Candela ist auf der Gilde Parkbühne zu Gast. Quelle: Samantha Franson

Sie werde auch als die „Gute-Laune-Dinosaurier“ bezeichnet: In einem Monat feiert die Band Culcha Candela ihren 18. Geburtstag. Am Sonnabend, 19. Juni, gastiert sie auf der Gilde Parkbühne mit ihrer Partymusik, musikalischer Leidenschaft und Engagement gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Beginn ist um 20 Uhr.

Filmpremiere am Raschplatz

Auf eine filmisch-poetische Reise entlang der deutsch-polnischen Grenze begibt sich der renommierte Dokumentarfilmer Andreas Voigt in seinem neuen Film „Grenzland“. Im Mittelpunkt stehen die Begegnungen mit Menschen auf beiden Seiten der Oder und Neiße. DasKino am Raschplatz zeigt den Film in einer Matinee am Sonntag, 20. Juni. Voigt und die Produzentin des Films, Barbara Etz aus Hannover, sind mit dabei. Beginn ist um 11 Uhr.

Von Mathias Klein