Im Lockdown ist nichts los? Von wegen. In dieser Woche soll das Urteil im sogenannten Stalkermord an Sophie N. gefällt werden, die Ratspolitik will Museumseintritte für Kinder und Jugendliche gratis machen, und vielleicht fällt eine Entscheidung im Eigentümerstreit des Ihme-Zentrums. Zusätzlich kommt es zum Livestream-Talk zwischen Hannovers Schauspielchefin Sonja Anders und dem Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), und in der Markuskirche wird eine Ausstellung zu Gewalt eröffnet – mit einem Gottesdienst, was derzeit erlaubt ist. Unsere Übersicht:

Endet der Streit im Ihme-Zentrum?

Kann der Umbau der Sockelgeschosse im Ihme-Zentrum bald ohne weitere juristisches Tauziehen weitergehen? Quelle: Viktor Pfaff

Am Dienstag will das Amtsgericht in einem Fall verhandeln, der Hannover schon lange beschäftigt. Einzelne Gewerbeeigentümer im Ihme-Zentrum sperren sich gegen die Sanierung der Sockelgeschosse, weil sie sich daran finanziell beteiligen müssen. Inzwischen soll die Front gebröckelt sein, hört man: Es wird nur noch die Klage eines Eigentümers verhandelt. Das Urteil aber wird nicht nur im Ihme-Zentrum mit Spannung erwartet.

Kultur im Livestream mit Desimo

Am Dienstag im Livestream: Desimos Spezial-Club aus dem Apollo-Kino. Quelle: DSC

Die Kultur ist gelockdowned, nur noch Internetaktionen sind erlaubt – aber die können auch ganz unterhaltsam sein. Am Dienstag ab 20.15 Uhr bringt Desimos Spezial-Club mit Matthias Brodowy und Gästen Comedy, Musik, Improvisation, Gespräch, Interaktion. Tickets kosten 14 Euro pro Person (drei Personen: 30 Euro), der Stream ist dann bis 21. Februar abrufbar.

Urteil im Mordfall Sophie N. erwartet

Der Stalker Patrick S. hatte die Flugbegleiterin Sophie N. im Januar in ihrem Badezimmer in Hannovers Südstadt erstochen. Hier muss er sich als Angeklagter im Landgericht Hannover verantworten. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Vor etwas mehr als einem Jahr ermordete Patrick S. (35) die zwölf Jahre jüngere Stewardess Sophie N. in der Südstadt. Nach fast einem halben Jahr neigt sich das Strafverfahren an der 13. Großen Strafkammer des Landgerichts Hannover nun dem Ende entgegen. Staatsanwaltschaft und die Vertreter der Nebenkläger haben einmütig lebenslange Haft für den 35-jährigen Dessauer gefordert – wegen der besonderen Schwere der Schuld, Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Am Mittwoch will das Gericht sein Urteil fällen.

Wie geht es weiter mit der Kultur, Herr Thümler?

Im Gespräch mit Minister Björn Thümler (CDU, li.): Schauspielhauschefin Sonja Anders. Quelle: Tim Schaarschmidt/Samantha Franson (Symbolbilder)

Hannovers Schauspielchefin Sonja Anders hat das Format einer digitalen Bühne aufgelegt, auf der sie monatlich unterschiedliche Akteure empfangen will, um einen Blick auf Niedersachsens Kulturinstitutionen zu werfen. Im Gespräch mit ihren Gästen fragt sie nach der Bedeutung der Kunst für unsere Gesellschaft, nach den Besonderheiten der einzelnen Institutionen und ihren Perspektiven für die Zukunft. Für den Auftakt der neuen Gesprächsreihe ist Björn Thümler (CDU), Minister für Wissenschaft und Kultur, zu Gast bei Sonja Anders. Start des Streams ist am Donnerstag um 19.30 Uhr. Im Vorfeld der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Fragen an den Minister einzureichen, und zwar am besten über kommunikation@staatstheater-hannover.de per E-Mail.

Kommen Kinder und Jugendliche bald kostenlos in die Museen?

Bald freier Eintritt für Minderjährige? Hier ein Bild aus der Ausstellung der Schwitters-Preisträgerin Mika Rottenberg im Sprengel-Museum. Quelle: Bert Strebe

Am Freitag will sich der Kulturausschuss des hannoverschen Rates mit zahlreichen Haushaltsthemen beschäftigen, es geht also um die Finanzierung der Kultur in Hannover. Eines der Themen: Die Stadtverwaltung kann sich vorstellen, dass Kinder und Jugendliche künftig kostenlos in die städtischen Museen und das Sprengel-Museum kommen dürfen. Ratsfraktionen hatten das gefordert, die Verwaltung will es jetzt als temporäres Projekt umsetzen, um zu überprüfen, ob damit mehr Kinder und Jugendliche in die Museen gelockt werden. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses, Zuschauer sind wie immer willkommen.

Ausstellung gegen Gewalt in der Markuskirche

Eine Kirche mit Anspruch – hier ein Archivbild der „Strahlen“-Ausstellung von Elke Maier in der Lister Markuskirche. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

„Gegen Gewalt?“ ist der – durch das Fragezeichen etwas provokante – Titel einer Ausstellung in der Lister Markuskirche (Oskar-Winter-Straße), die am Sonntag, 21. Februar, im Beisein der Künstler eröffnet wird. Die Eröffnung ist an einen Gottesdienst gekoppelt, der damit trotz Corona-Krise stattfinden darf. Für die Ausstellung, die anschließend bis Ende März zu sehen ist, gilt: Maximal 20 Personen dürfen gleichzeitig im Raum sein. Alle Stühle sind entfernt bis auf 20, die vom Publikum frei im Raum verteilt werden dürfen. Die Künstler sind Viktoria Diehn, Swaantje Güntzel, Timo Hoheisel, Ingo Lie, Lotte Lindner & Till Steinbrenner sowie Martin Spengler.

