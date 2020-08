In Hannover beginnt der Prozess gegen die Einbrecherbande, die Urlaubsreisende ausgespäht hat, am Kronsberg wird der erste Grundstein für Wohnungsneubauten gelegt, Moia startet mit vollelektrischen Sammeltaxis und auch die Taxibranche zieht nach: Das und was sonst noch in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.