Die Corona-Pandemie beeinflusst nach wie vor erheblich den Lauf der Dinge. Das Land hat seine Corona-Verordnung vorerst bis zum 9. Mai verlängert. Am heutigen Montag, 19. April, treten aber Änderungen in Kraft, die erste Lockerungen für die Menschen in Niedersachsen vorsehen, die bereits vollständig geimpft wurden. Sie werden in einigen Bereichen von Testpflichten befreit.

An den Schulen beginnen die Abiturprüfungen

Abiturprüfung mit Abstand – das haben Schulen wie hier die IGS Mühlenberg schon im vergangenen Jahr praktiziert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gymnasien und Gesamtschulen in Hannover starten wie überall im Land am Montag, 19. April, mit den diesjährigen Abiturprüfungen, an der Reihe sind zunächst die Kandidaten im Fach Geschichte. Für die Gymnasien ist es zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren.

Wirtschaftsempfang läuft digital

Derartige Bilder vom Wirtschaftsempfang gab es zuletzt im Jahr 2019. Quelle: Michael Wallmüller

Der Wirtschaftsempfang der Stadt gehört seit Jahrzehnten zu den festen Programmpunkten im Jahresverlauf in Hannover. Coronabedingt fiel er im vergangenen Jahr flach. Die diesjährige Veranstaltung am Montag, 19. April, läuft nun digital, die geladenen Gäste können sie per Stream am Bildschirm verfolgen. Das übliche Klönen und Fachsimpeln am Büfett als wesentliches Element des Empfangs ist so nicht möglich, was viele bedauern dürften.

Im Mittelpunkt steht eine Diskussion zum Thema „Umweltfreundliche Mobilität und Wirtschaft: ein Widerspruch?“. Auf dem Podium sprechen werden Oberbürgermeister Belit Onay, Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hannover, und Bertina Murkovic, Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Cem Özdemir, Politiker der Grünen und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, lässt sich online zuschalten.

Regionsversammlung berät über Wohnbauförderung

Die Politiker der Regionsversammlung treffen sich am Dienstag, 20. April, zum ersten Mal nach der Osterpause zur Sitzung und haben sich gleich 38 Tagesordnungspunkte vorgenommen. Zur bunten Themenpalette zählen unter anderem der Klimaschutz, für den verbindliche Maßnahmen festgelegt werden sollen, und das millionenschwere Förderprogramm, mit dem die Region den Wohnungsbau voranbringen will. Es gilt als nicht mehr marktgerecht und damit als überarbeitungsbedürftig.

Streik beim TÜV

„Stay@Home-Streik“ lautet das Motto, das die Gewerkschaft Verdi für den TÜV ausgegeben hat. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weil es zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stark unterschiedliche Vorstellungen über Löhne und Freizeitausgleich gibt, hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 21. April, zu einem ganztägigen Warnstreik beim Technischen Überwachungsverein (TÜV) aufgerufen. Betroffen ist auch der TÜV Nord mit Hauptsitz in Hannover, dessen Mitarbeiter laut Streikaufruf zu Hause bleiben sollen.

Für Kunden hat das die Folge, dass Termine für Führerscheinprüfungen und Fahrzeugabnahmen ausfallen könnten.

Die Roten müssen zweimal ran

Die Fußballer von Hannover 96 hoffen, dass sie Grund zum Jubeln haben. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat zuletzt alles andere als erfolgreiche Ergebnisse abgeliefert. Gelegenheit zur Korrektur besteht am Mittwoch, 21. April, von 18.30 Uhr an. Dann gastiert Jahn Regensburg in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Wie üblich ist es ein Geisterspiel, das Zuschauer nur im Fernsehen oder per Internet-Ticker verfolgen können – beispielsweise bei uns auf sportbuzzer.de.

Weil es eine sogenannte englische Woche ist, sind die Roten bereits am Sonntag, 25. April, 13.30 Uhr, erneut gefordert. Es geht zum Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten SV Sandhausen.

MHH-Neubau ist Thema

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat mit dem vorgesehenen Neubau am Stadtfelddamm ein Milliardenprojekt vor der Brust. Längst nicht alle Details stehen fest, auch ein konkreter Baustart nicht. Aber die Planungen sind angelaufen. Am Donnerstag, 22. April, wollen Niedersachsens Wissenschaftsminister und das Präsidium der Universitätsklinik über den Stand der Dinge berichten.

Landesweites Impfwochenende am 24. und 25. April

Rund 300.000 Niedersachsen über 70 Jahre warten noch auf einen Impftermin. Quelle: Samantha Franson

Die Impfzentren in Niedersachsen bereiten ein sogenanntes Impfwochenende vor, an dem bis zu 70.000 Impfungen durchgeführt werden sollen. Am Sonnabend, 24., und Sonntag, 25. April, sollen in allen Impfzentren vordringlich Personen geimpft werden, die derzeit noch auf der Warteliste für eine Impfung stehen und älter sind als 70 Jahre. Laut Sozialministerium befänden sich rund 300.000 Menschen dieser Altersgruppe derzeit noch auf den Wartelisten der Impfzentren. Das Impfwochenende soll helfen, hier aufzuholen.

