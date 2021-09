Stadtverwaltung stellt Befragung zu Obdachlosigkeit vor

Der Sommer ist vorbei, die Temperaturen werden wieder kälter. Umso wichtiger ist es, wie es den Menschen ergeht, die in Hannover kein Dach über dem Kopf haben. Ihre Situation war im Winter 2020/21 Anlass für andauernden Streit zwischen Stadt, Wohlfahrtsorganisationen und Bürgern. Am Montag, 20. September, gibt die Stadtverwaltung einen Überblick über die Situation der Wohnungslosen in Hannover. Sie hat dazu in einer repräsentativen Umfrage Bürger befragt und auch die Menschen auf der Straße selbst mit einer Online-Umfrage per Smartphone beteiligt.

Bundestagskandidaten diskutieren mit HAZ-Lesern über Landwirtschaft und Klima

Für Experten ist klar, dass die Landwirtschaft sich verändern muss. Doch wie wollen die Parteien im Bundestag den Umbau künftig fördern? Und was muss geschehen, damit sich die Situation in der Region Hannover verändert? Beim HAZ-Forum am Montag, 20. September, diskutieren die Bundestagskandidaten Matthias Miersch (SPD), Hendrik Hoppenstedt (CDU), Nadin Zaya (FDP) und Simone Meyer (Grüne) über diese Fragen. Die Moderation des Forums hat HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt – und HAZ-Leser und -Leserinnen können live dabei sein. Außerdem ist das Forum ab 19 Uhr als Livestream auf HAZ.de zu sehen.

Eva Menasse liest beim Literaturfest Niedersachsen

Eva Menasse liest am 20. September in Hannover. Quelle: Jürgen Bauer

Am Montag, 20. September, 20 Uhr, liest die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Eva Menasse im Rahmen des diesjährigen Literaturfestes Niedersachsen in Kooperation mit dem Literarischen Salon im Conti-Foyer der Leibniz Uni aus ihrem neuen Buch „Dunkelblum“ – allerdings ist die Lesung bereits ausverkauft. Das Literaturfest Niedersachsen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Rituale“. Es dauert noch bis zum kommenden Sonntag, Tickets gibt es telefonisch unter (0800) 456 65 40.

Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor

Am Dienstag, 21. September, stellt die niedersächsische Landesregierung ihre neue Corona-Verordnung vor. Nach bisherigen Informationen wird die neue Verordnung eine Lockerung der Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler im Unterricht vorsehen. Außerdem wird erwartet, dass die 2-G-Regel ausgeweitet wird und damit künftig auch in weiteren Bereichen die Maskenpflicht und das Abstandhalten wegfallen können - etwa in Gastronomie, Kultur und Sport. Außerdem werden die Corona-Warnstufen präzisiert.

Bundestagskandidaten diskutieren im HAZ-Forum über Bildung und Schule

Wie können Schulen trotz föderaler Strukturen vom Bund in ihrer Substanz gestärkt werden? Wie sorgt man für mehr Lehrkräfte? Am Dienstag, 21. September, geht es im HAZ-Forum um Bildungs- und Schulpolitik. Dazu diskutieren die Bundestagskandidaten Adis Ahmetovic (SPD), Maximilian Oppelt (CDU), Swantje Michaelsen (Grüne), Jörn König (AfD) und Katharina Wieking (FDP). Die Moderation des Bildungs-Talks übernimmt HAZ-Redakteur Heiko Randermann. HAZ-Leser und -Leserinnen können live dabei sein. Auch dieses Forum ist ab 19 Uhr als Livestream auf HAZ.de zu sehen.

Corona-Krise: Wie geht es Hannovers Schulen?

Die Corona-Krise hat den Schulunterricht für Kinder und Jugendliche grundlegend verändert. Masken sind nur ein Element. Quelle: picture alliance/Frank May

Der kommunale Schulentwicklungsplan 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen. Notbetreuung und Ganztag, Digitalisierung, Homeschooling und pädagogische Konzepte sind die Stichworte unter denen die Kommunalverwaltung die Situation an allen Schulen Hannovers analysiert. Am Mittwoch, 22. September, 2021 legt Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski den kommunalen Schulentwicklungsplan 2021 im Schulausschuss des Rates der Stadt Hannover vor.

Hannovers Geigenwettbewerb wirft seine Schatten voraus

Neues Führungsteam: Antje Weithaas und Oliver Wille sind gemeinsam künstlerische Leiter des Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs. Quelle: Katrin Kutter

Am Donnerstag, 23. September, stellen die Organisatoren des Internationalen Joseph Joachim Wettbewerbs in einer Pressekonferenz noch einmal letzte Neuigkeiten zu dem weltweit renommierten Wettbewerb vor. Am kommenden Montag, 27. September, sind dann in der Musikhochschule Hannover die ersten Teilnehmer zu hören.

Premieren in Radiophilharmonie und Schauspielhaus

Chefdirigent Andrew Manze wird mit Mahler und der Radiophilharmonie Hannoverim Kuppelsaal zu hören sein Quelle: NPR

Eigentlich sollte zum Auftakt der Reihe Sinfoniekonzerte C Mahlers Sinfonie Nr. 2, die „Auferstehungssinfonie“, erklingen. Doch die Corona-Pandemie ließ eine Aufführung des mit sehr großem Orchester, zwei Gesangssolistinnen sowie zahlreichen Chorsängerinnen und -sängern besetzten Werkes nicht zu. So erklingt jetzt am Donnerstag, 23. September, zur Eröffnung der Sinfoniekonzerte C unter Andrew Manze im Kuppelsaal Mahlers Sinfonie Nr. 5. Ein weiteres erstes Mal im Kulturbereich gibt es am Freitag, 24. September, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Hannover. Dort wird die Premiere von „Der eingebildetete Kranke“ von Molière in der Regie von Anne Lenk zu sehen sein.

Deutschland wählt einen neuen Bundestag – Stichwahlen in Hannover und im Umland

Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl in Deutschland. Wer nicht so lange warten will, um seine Stimme abzugeben, kann natürlich bis Freitag, 24. September, auch die Briefwahl nutzen. Was dabei zu beachten ist, erklären wir hier. Am Wahltag halten wir Sie natürlich auf HAZ.de über die Ereignisse – und vor allem die Ergebnisse – in einem Liveticker auf dem Laufenden.

Die Region Hannover wählt außerdem am Sonntag einen neuen Regionspräsidenten oder eine -präsidentin. Nach der Kommunalwahl am 12. September Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) zur Stichwahl an. Ebenfalls in Stichwahlen entscheidet sich, wer die neuen Bürgermeister in Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Laatzen, Ronnenberg, der Wedemark und Wennigsen sein werden. Auch darüber finden Sie alle Informationen am Wahltag auf HAZ.de

Hannover 96 spielt zu Hause gegen den SV Sandhausen

Er ist seit dieser Saison Trainer von Hannover 96: Jan Zimmermann. Quelle: Florian Petrow

Aller guten Dinge sind drei – unter diesem Motto könnte das Heimspiel von Hannover 96 am kommenden Sonntag, 26. September, 13.30 Uhr, in der HDI-Arena stehen. Gewinnen die Roten auch gegen den SV Sandhausen, wäre es der dritte Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga – und der dritte Heimsieg der Saison. Zudem würde Relegationsplatz drei in der Tabelle plötzlich in greifbare Nähe rücken für das Team von Trainer Jan Zimmermann. Tickets sind noch verfügbar.

Von Jutta Rinas