Ein Countdown zum Schulstart, ein Sicherheitsnetz unter dem alten Fernsehturm, die Zwangsversteigerung des ältesten hannoverschen Bauernhofs und – vielleicht – ein weiterer Schritt zur 5G-Teststadt Hannover: Hier finden Sie das alles und noch mehr, was in dieser Woche wichtig werden könnte.

Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Service - Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Service - Das wird diese Woche in Hannover wichtig