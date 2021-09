Was bedeutet die Bundestagswahl für Niedersachsen?

Bereits ab 9 Uhr am Montagmorgen äußern sich die niedersächsischen Landespolitiker im Rahmen der Landespressekonferenz zum Ergebnis der gestrigen Bundestagswahl. Über alle aktuellen Entwicklungen und Reaktionen halten wir Sie auf HAZ.de auf dem Laufenden, hier präsentieren wir Ihnen auch die detaillierten Wahlergebnisse in der Region Hannover.

Reaktionen auf die Wahl von Steffen Krach zum neuen Regionspräsidenten

Jubel bei der SPD: Steffen Krach konnte die Stichwahl zum Regionspräsidenten für sich entscheiden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Steffen Krach (SPD) hat am Sonntag die Stichwahl gegen Christine Karasch (CDU) gewonnen und wird der neue Regionspräsident. Er tritt seinen Posten am 1. November an. Krach löst Hauke Jagau (SPD) ab, der nach 15 Jahren an der Spitze der Region Hannover nicht wieder angetreten ist. In sieben Kommunen in der Region – in Burgwedel, Isernhagen, Garbsen, Laatzen, Ronnenberg, Wedemark und Wennigsen – , wurden am Sonntag zudem in Stichwahlen die neuen Bürgermeister bestimmt. Auch über die Reaktionen auf diese Entscheidungen halten wir Sie auf HAZ.de immer auf dem aktuellen Stand.

Vorrunde beim Geigenwettbewerb in der Musikhochschule startet

Sie verantworten den Wettbewerb, der schon viele herausragende Geiger prämiert hat: Antje Weithaas und Oliver Wille sind künstlerische Leiter des Joseph-Joachim-Wettbewerbs. Quelle: Irving Villegas

Wer am Montag Abwechslung in der Kultur sucht, hat dazu vielfach Gelegenheit. Von 17 Uhr an treten die ersten Wettbewerbsteilnehmer beim Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb in der Vorrunde in der Musikhochschule Hannover am Neuen Haus 1 gegeneinander an. Unter dem Motto „Play Hannover, reach the world!“ präsentieren sich in dem weltweit renommierten Geigenwettbewerb in den kommenden Wochen 35 ausgewählte Musiker der internationalen Jury in einem herausfordernden Konzertprogramm. Jeder Teilnehmer präsentiert sich in mindestens zwei und maximal fünf Auftritten in der Hochschule für Musik, Theater und Medien sowie im NDR Landesfunkhaus.

Bosse spielt auf der Gilde Parkbühne

Der deutsche Sänger Axel Bosse gibt ein Konzert, das zugleich Testzwecken im Kampf gegen Corona dient. Quelle: Lukas Schulze/dpa

„Back to culture“ heißt ein Projekt, das ebenfalls am Montag, 27. September, steigt. Die Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), Hannover Concerts und ProEvent Hannover untersuchen hierbei, ob ausgebildete Corona-Spürhunde im Alltag eingesetzt werden können. Sie sollen mit Corona infizierte Personen aufspüren. Das Konzert von Bosse auf der Gilde Parkbühne in Hannover mit maximal 800 Gästen soll ein Test sein. Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

Soldaten vom Fliegerhorst Wunstorf reden erstmals über Einsatz in Afghanistan

Mit Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf hat die die Bundeswehr deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Militärmaschinen der Luftwaffe des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 vom Fliegerhorst Wunstorf waren maßgeblich an der Evakuierung der deutschen Staatsbürger und Ortskräfte in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban beteiligt. Sie haben im Rahmen der Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent 37 Flüge absolviert und dabei mehr als 5300 Menschen ausgeflogen. Wie waren die Abläufe, was waren die zu bewältigenden Herausforderungen und was waren die persönlichen Erfahrungen der an Operation beteiligten Soldaten des LTG 62? Das erläutern sie am Mittwoch in einem Pressegespräch am Fliegerhorst Wunstorf.

Schriftstellerin Antje Rávik Strubel liest im Literaturhaus

Schriftstellerin Antje Rávik Strubel hat es mit ihrem neuen Roman „Blaue Frau“ auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft. Am Mittwoch ist sie in Hannover zu hören. Quelle: Georg Wendt/dpa

Acht Jahre hat Schriftstellerin Antje Rávik Strubel an ihrem neuen Buch „Blaue Frau“ gearbeitet. Jetzt hat sie es mit dem fast 430 Seiten starken Roman auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Sexuelle Gewalt an Frauen ist in ihrem neuesten Werk ein großes Thema. Zwischendurch, so berichtete sie im HAZ-Interview - war sie so wütend darüber, wie mit Gewalt gegen Frauen in Deutschland umgegangen wird, dass sie nicht weiterarbeiten konnte. Am Mittwoch, 29. September, liest sie von 19.30 Uhr an in der Reihe „Die Empfehlung“ im Literaturhaus Hannover, Sophienstraße 2. Karten im Vorverkauf gibt es unter der Telefonnummer (05 11) 16 84 12 22 oder an der Abendkasse.

Das Impfzentrum in Hannover schließt

Ein Bild aus diesem Frühjahr: Das Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände hatte zu einem Turboimpfwochenende eingeladen. Quelle: Samantha Franson

Nach knapp acht Monaten Betrieb schließt das Impfzentrum am Montag seine Türen. Seit dem Start am 1. Februar wurden auf dem Messegelände 806.000 Spritzen verabreicht. Bis zum Montagabend werden noch rund 5000 Impfungen dazu kommen. Einen kompletten Impfschutz haben im Impfzentrum rund 384.000 Menschen erhalten. Die mobilen Teams des Impfzentrums haben 140.557 Impfdosen verabreicht, 67.285 Menschen haben in der Region Hannover durch sie einen vollständigen Impfschutz erhalten.

Tronicat La Miez lädt zum Burlesque-Abend im Faust

Sie ist weltweit gefeiert und in Hannover zu sehen: Die Burlesque-Tänzerin Tronicat La Miez. Quelle: Katrin Kutter

Zu Velvet Moon, einem Artistic-Burlesque-Dinner-Varieté, laden Tronicat La Miez und das Kulturzentrum Faust am Donnerstag, 30. September, in die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums, Bettfedernfabrik 3, ein. Hannovers neue Dinner-Show will einen Abend voller glamouröser Burlesque, erstklassiger Artistik und Sideshow-Acts, begleitet von einer Jazz-Band, bieten. Im Eintritt enthalten ist ein exklusives Drei-Gänge-Menü (Show 27 Euro, Menü 33 Euro). Die Veranstaltung ist limitiert auf maximal 82 Gäste. Getränke-Angebot und Garderobe vor Ort. Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Eintritt ab 18 Jahre.

