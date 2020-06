Neue Regelungen in der Corona-Verordnung

Die Dokumentationspflicht in Restaurants und Cafés bleibt vorerst bestehen. Quelle: Jaroslav+nov·k/TASR/dpa

Die Corona-Infektionszahlen bleiben vorläufig niedrig, daher erlaubt sich Niedersachsen weitere Lockerungen der ehemals sehr strengen Regeln. So sind ab dem heutigen Montag im Freien wieder Veranstaltungen mit bis zu 250 Zuschauern möglich. Und Sporthallen und Fitnessstudios dürfen die Duschen und Umkleiden für Sportler freigeben. Alle Regeln, was jetzt in Niedersachsen erlaubt ist und was nicht, lesen Sie hier.

Der Hellebardier bekommt einen neuen Anstrich

Der Hellebardier steht direkt gegenüber dem Sprengel-Museum. Quelle: Michael Thomas

Weitere HAZ+ Artikel

Der erste Versuch war ein ziemliches Debakel, nun soll es im zweiten Anlauf klappen: Der rote Hellebardier am Maschseenordufer soll endlich einen frischen Anstrich bekommen. Das hatte die Stadt zwar schon einmal vor und das Kunstwerk sogar schon eingerüstet – doch dann fiel auf, dass man vergessen hatte, die Erben des Künstlers als Urheberrechte-Inhaber zu konsultieren. Und so musste das Gerüst nach einiger Zeit ohne Arbeit wieder abgebaut werden. Kostenpunkt: 14.000 Euro. So teuer wird es diesmal wohl auch wieder werden. Aber vielleicht wird jetzt ja auch gearbeitet. Am heutigen Montag geht’s los.

Spatenstich für neues Seminargebäude

So soll der neue Swiss-Life Karriere-Campus aussehen: Die Computervisualisierung zeigt den geplanten Neubau neben dem Swiss-Life-Standort in Hannover. Quelle: HPP Architekten

Die hannoversche Zentrale von Swiss Life in Lahe bekommt einen neuen Nachbarn: Das Unternehmen baut direkt nebenan für 30 Millionen Euro ein neues Seminargebäude. 30 bis 40 Seminarräume sowie einen 650 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal wird der Neubau neben der wabenförmigen Zentrale, dem ehemaligen AWD-Sitz, umfassen. „Wir wollten ein neues Gebäude machen, das das Hauptgebäude nicht alt aussehen lässt“, erzählt Matthias Latzke, zuständiger Architekt der Firma HPP Architekten. Zum ersten Spatenstich am Donnerstag wird unter anderem Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) erwartet.

Prozess und Protest gegen Sitech-Jobabbau

Im Dezember konnten die Arbeiter noch Schulter an Schulter demonstrieren. In dieser Woche werden sie bei ihrem Protest mehr Abstand halten müssen –die Botschaft ist aber die gleiche: Sie wollen ihre Jobs bei Sitech behalten. Quelle: Rainer Dröse

Als Volkswagen Sitech den Auftrag für die Fertigung der Sitze für den T6 entzog, war das das Aus für den Stöckener Zulieferer. 470 Mitarbeiter verloren dadurch ihre Jobs, wollten sich aber nicht mit der Entscheidung abfinden. Doch VW ließ sich auch von anhaltenden Demonstrationen nicht von seiner Entscheidung abbringen. Nun versuchen einige Mitarbeiter stellvertretend für alle, gegen ihre Kündigung zu klagen. Am Freitag beginnt das Verfahren vor dem Arbeitsgericht Hannover, flankiert wird er durch eine Sitech-Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude.

Samy Deluxe und Culcha Candela bei der Autokultur

Harte Beats, harte Texte: So rockten Culcha Candela 2017 die Bühne auf der IdeenExpo in Hannover. Quelle: imago/Future Image

Veranstaltungen mit einem kleinen Publikum von 250 Menschen sind seit dieser Woche wieder möglich, doch die Autokultur auf dem Schützenplatz geht vorerst weiter. In dieser Woche zeigen Oliver Pocher (Mittwoch), der Deutschrapper Samy Deluxe (Donnerstag), die hannoversche Funk-Combo Jeremias (Freitag), der Rapper SSIO (Sonnabend) und die Berliner Formation Culcha Candela (Sonntag) vor Huplikum ihr Können. Karten gibt es unter anderem im HAZ-Ticketshop.

96 spielt in Darmstadt

Gegen Darmstadt wollen die Roten wieder jubeln. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Der Saison-Endspurt hat begonnen: Noch vier Spiele müssen die Roten von Hannover 96 absolvieren, um eine reichlich zerrüttete Spielzeit zu Ende zu bringen. Nächster Gegner ist der SV Darmstadt 98. Das Spiel am Böllenfalltor wird am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Viel Zeit zum Ausruhen haben die Spieler von Trainer Kenan Kocak danach nicht. Bereits am Mittwoch nächster Woche empfangen die Roten die Mannschaft des FC St. Pauli in der HDI-Arena.

Von red