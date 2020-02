Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Es wird närrisch in Hannover, die Karnevalszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. Während aber Belit Onay zum ersten Mal als Oberbürgermeister die jecken Frauen zur Weiberfastnacht im Rathaus empfängt, muss sein Amtsvorgänger Stefan Schostok sich zusammen mit seinem ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und dem ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke vor Gericht einfinden.

Bahn stellt neue Uniformen vor

Doch zunächst geht die Woche los mit Uniformen, die überhaupt nichts mit Karneval zu tun haben: Die Bahnmitarbeiter erhalten bundesweit neue Dienstkleidung. Schaffner und Bahnhofspersonal werden die Fahrgäste demnächst in blauen und burgunderfarbenen Anzügen begrüßen. Am Montag stellt die Bahn die neuen Uniformen in Hannover vor.

Prozessauftakt gegen städtischen Mitarbeiter

Das Treppenhaus im Amtsgericht Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Nicht nur die ehemalige Rathausspitze, auch ein Mitarbeiter aus dem Gebäudemanagement muss sich nun wegen Untreuevorwürfen vor Gericht verantworten. Dem Mitarbeiter wird vorgeworfen, zusammen mit einem Haustechnik-Großhändler fiktive Rechnungen geschrieben und so mehrere hunderttausend Euro abgezweigt zu haben. Am Dienstag beginnt der Prozess vor dem Amtsgericht in Hannover.

Sechster Prozesstag in der Rathausaffäre

Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Stefan Schostok (links) mit seinem Verteidiger Rechtsanwalt Wolfgang Borsum. Quelle: Rainer Dröse

Am Donnerstag geht es dann mit der juristischen Aufarbeitung der Rathausaffäre weiter. Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und der ehemalige Personaldezernent Harald Härke werden am Donnerstag zum sechsten Prozesstag im Landgericht erwartet. Prominente Zeugin ist diesmal Bildungs- und aktuell auch Personaldezernentin Rita Maria Rzyski. Der Prozesstag beginnt um 9.30 Uhr, die HAZ wird wieder per Liveblog aus dem Gerichtssaal berichten.

Weiberfastnacht im Neuen Rathaus

Ebenfalls am Donnerstag empfängt Belit Onay im Neuen Rathaus die Karnevalsvereine der Stadt zur Weiberfastnacht. Für den normalerweise krawattenlosen Neu-Oberbürgermeister mal eine Gelegenheit, Schlips zu tragen, um sich den Binder dann gleich wieder abschneiden zu lassen. Los geht es mit dem närrischen Treiben natürlich um 11.11 Uhr.

Karnevalsumzug am Sonnabend in der City

Auch im vergangenen Jahr zogen die Narren durch Hannover. Quelle: Michael Wallmueller

Am Sonnabend wird dann die ganze Stadt zum Karnevalsgebiet. So imposant wie in Köln ist der Karnevalsumzug in Hannover zwar nicht, aber die Organisatoren erwarten auch hier mehrere zehntausend Besucher. Wobei vielleicht einige Zuschauer Einkaufen und Zuschauen miteinander verbinden, denn der Umzug startet am Sonnabend, 13.11 Uhr am Platz der Weltausstellung, also mitten in der City. Helau!

Best of Loriot

Im April 2015 war das Theater am Aegi viermal restlos ausverkauft, als das sechsköpfige Ensemble der Komödie unter der Regie von Jan Bodinus erstmals Loriots Werke auf die Bühne brachte. Von Donnerstag, 20. Februar, bis zum Sonnabend, 22. Februar, gibt es nochmal ein „Best of“ mit den schönsten Sketchen aus der Feder Vicco von Bülows am Aegidientorplatz 2. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, am Sonnabend zusätzlich noch um 16 Uhr. Die Karten kosten zwischen 32 und 47 Euro und sind online sowie in allen HAZ-Ticketshops erhältlich.

„Flashdance – das Musical“ kommt nach Hannover

„Flashdance“ gehört zu den Kultfilmen der Achtzigerjahre, er hat das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt. Diese Woche gastiert das dazugehörige deutschsprachige Musical in Hannover. Disco-Klassiker wie „Maniac“ und „Gloria“ tönen dann durch die Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Februar, wird der Achtzigerjahre-Tanzfilm neu inszeniert. Premiere in Hannover ist am Donnerstag um 19.30 Uhr. Ursprünglich waren die Aufführungen für März 2019 geplant, mussten jedoch verschoben werden. Tickets kosten zwischen 39,90 und 94,90 Euro und sind online sowie in allen HAZ-Ticketshops erhältlich.

Armina Bielefeld gegen Hannover 96

Nach dem Auswärtssieg gegen die Sportvereinigung Greuther Fürth möchten die Spieler von Hannover 96 am Sonntag, 23. Februar, daran anknüpfen. Das Spiel gegen den Tabellenersten aus Nordrhein Westfalen beginnt um 13.30 Uhr in der Bielefelder SchücoArena. Wer das Spiel aus Hannover verfolgen möchte, kann das hier tun.

Recken spielen den Bergischen HC

Spieler der Hannover Recken jubelten am vergangenen Sonntag nach einem Tor gegen die Eulen Ludwigshafen. Quelle: Florian Petrow

An den ersten Sieg des Jahres wollen die Handballspieler des TSV Hannover Burgdorf am Sonntag, 23. Februar, anknüpfen. Um 16 Uhr spielen die Recken in der Klingenhalle in Solingen gegen den Bergischen Handball Club. Wer das Spiel aus Hannover verfolgen möchte, kann das hier tun.

Von red