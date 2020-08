Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg in Europa schon vorbei, in Asien tobte er aber noch – und fand im Atombombenabwurf auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki seinen letzten traurigen Höhepunkt. An die Bombenabwürfe, die das atomare Zeitalter markieren, wird in Hannover in dieser Woche gedacht.

Gedenken an Hiroshima

Mit einer Trauer-Teezeremonie wurde vor einem Jahr der Toten des Atombombenabwurfs von Hiroshima gedacht. Auch in diesem Jahr ist die Zeremonie Teil des Gedenkens. Quelle: Michael Wallmüller

Am 6. August 1945 fiel die „Little Boy“-Bombe auf Hiroshima, tötete Tausende und zeichnete Hunderttausende Menschen fürs Leben. Die Berichte der Überlebenden, der Hibakusha, eine japanische Trauer-Teezeremonie und Kranzniederlegungen stehen im Mittelpunkt einer Gedenkstunde am Donnerstag, 6. August in der Ruine der Aegidientorkirche und am Maschteich. Die öffentlichen Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr am Maschteich und enden um 21 Uhr mit dem Aussetzen von Lampions auf dem Wasser.

Korrupter Polizist will Geständnis ablegen

Ein ehemaliger Polizist muss sich derzeit vor dem Landgericht verantworten, er ist wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses angeklagt. Genauer gesagt: Er soll geheime polizeiliche Erkenntnisse, die in einem millionenschweren Zivilprozess eine Rolle spielten, für insgesamt 80.000 Euro an einen jetzt Mitangeklagten verkauft haben. Möglicherweise kommt der Prozess am heutigen Montag einen entscheidenden Schritt weiter, denn der Polizist hat angekündigt, ein Geständnis ablegen zu wollen.

Prozess gegen Hanebuth geht weiter

Frank Hanebuth am ersten Prozesstag. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch am Dienstag spielt ein Prozess eine große Rolle: Das Verfahren gegen Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth geht in die zweite Runde. Hanebuth soll dabei gewesen sein, als ein Schuldeneintreiber einen Langenhagener Werkstattbesitzer wegen 2500 Euro Schulden verprügelt haben soll. Beim Prozessauftakt zeigte Hanebuth sich noch sehr entspannt und scherzte vor Gericht. Für Aufmerksamkeit sorgte am ersten Prozesstag Hanebuths Angaben zu seinem Einkommen: 2300 Euro verdiene er zurzeit nur, „wegen Corona“. Man darf gespannt sein, welche Überraschungen der zweite Prozesstag in dieser Woche mit sich bringt.

Onay talkt in der Marktkirche

Die Marktkirche ist in Corona-Zeiten eher sparsam bestuhlt. Auch beim „Talk am Mittwoch“ muss auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Indoor-Veranstaltungen sind derzeit kaum möglich, umso bemerkenswerter ist der Neustart der „Talk am Mittwoch“-Reihe in der Marktkirche. Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann spricht mit Oberbürgermeister Belit Onay. Musikalisch wird der Abend von Violinistin Mariann Volkova begleitet. Los geht es um 17.50 Uhr am (selbstredend) Mittwoch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig, um einen Mund-Nasen-Schutz wird aber gebeten. Und da auch die Abstandsregeln gelten, ist der Platz in der Kirche begrenzt.

Großvater tötet Enkel

Ein tragischer Fall beschäftigt am Donnerstag das Landgericht: Ein Großvater sitzt auf der Anklagebank, weil er in betrunkenem Zustand auf seinen Enkel gestürzt war und ihn dadurch getötet hat. Wie es dazu kam und welche Schuld dem Großvater zugerechnet werden kann, das müssen die Richter klären. Was der Prozess nicht klären kann: Ob und wie eine Familie nach so einer Tragödie wieder zueinander finden kann.

Land legt Verbraucherschutzbericht vor

Verunreinigtes Speiseeis war in der Vergangenheit Thema der niedersächsischen Verbraucherschutzberichte. Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Mit Wasser aufgepumpte Fischfilets, mit Keimen verunreinigte Sahne in Eiscreme, Schwermetalle in Gummistiefeln – mit welchen Tricks Verbraucher hintergangen werden können, das deckt alljährlich der Verbraucherschutzbericht des Landes auf. Am Freitag veröffentlicht das Landwirtschaftsministerium, das für den Verbraucherschutz zuständig ist, den aktuellen Bericht. Und die wichtigsten Ergebnisse gibt es natürlich mittags aktuell auf haz.de.

Drive-In Food-Festival in Döhren

Pulled Pork Burger gehören mittlerweile zu den Klassikern in den Food Trucks. Quelle: Markus Scholz/dpa

Ein Food-Festival in Corona-Zeiten? Die Schwestern Sonja und Mirjana Schütze machten aus der Not eine Tugend und erfanden das Drive-In Food-Festival. Am Freitag, Samstag und Sonntag macht das Festival in Döhren Station, bereits zum zweiten Mal nach der Premiere im Mai. Das Menü gibt es schon vorab unter www.fremdessen.com/drive-in. Diesmal in Kombination mit einem Picknick-Kino: Das Cinema del Sol zeigt am Freitag ab 20 Uhr auf dem Döhrener Schützenplatz den Film „Kiss the Cook“ über Streetfood und Foodtrucks.

