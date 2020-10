Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Gleich zwei Gerichtsverhandlungen lassen in dieser Woche spannende Urteile erwarten. Doch auch kulturell bietet in Hannover in der ersten Oktoberwoche einige Besonderheiten.

Arbeiten Lehrer zu viel?

Das Verwaltungsgericht muss entscheiden, ob einem Schulleiter mehr Ausgleich zusteht, weil er zu viel arbeiten muss. Das Urteil könnte eine große Signalwirkung haben. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Am Dienstag, 6.10., beginnt um 10 Uhr im Verwaltungsgericht Hannover ein Prozess, der für über 80.000 Lehrer in Niedersachsen weitreichende Folgen haben könnte. Ein Grundschuldirektor aus Hannover verklagt das Land, weil er nach seiner Auffassung zu viel arbeitet. Seine Klage stützt sich auf eine Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen aus dem Jahr 2016, die die Arbeitszeit von Lehrkräften an öffentlichen Schulen untersucht hatte. Die Gewerkschaft GEW hatte schon lange auf diese Studie gedrungen, das Land hatte sie immer abgelehnt. Und das Ergebnis war eindeutig: Die Forscher haben unter anderem herausgefunden, dass Lehrkräfte mehr als durchschnittlich 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Verhandlung wegen heimlicher Videoaufnahmen

Wann sind Kameras im öffentlichen Raum erlaubt und wann nicht? Sicherheitsbedürfnis und Datenschutz stehen hier gegeneinander – jetzt auch wieder vor Gericht. Quelle: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Mit Videokameras auf öffentlichen Plätzen will die Polizei in Hannover mehr Sicherheit und mehr Sicherheitsgefühl schaffen. Doch sind die Kameras mit den Grundsätzen des Datenschutzes und dem Recht am eigenen Bild vereinbar? Das ist bereits mehrfach Thema vor Gericht gewesen – 78 Kameras hatte die Polizei Hannover einstmals installiert, 56 mussten einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Hannover von 2017 zufolge wieder entfernt werden. Das Problem: Die Polizei schaltete nur 49 der Kameras ab. Und die übrigen? Um die geht es nun am Dienstag bei einem erneuten Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.

Was passiert mit der Inselfestung Wilhelmstein?

Wie soll die Inselfestung Wilhelmstein weiter genutzt werden? Darum geht es bei einer Diskussion in der Regionsversammlung in dieser Woche. Quelle: Philipp Westphal

Klimaschutz, Naturschutz, Tourismus – bei der Regionsversammlung Hannover, welche am 6.10. ab 11 Uhr in der Hildesheimer Straße 18 stattfindet, haben zunächst die Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. In den anschließenden politischen Debatten geht es unter anderem darum, wie die Inselfestung Wilhelmstein in Zukunft genutzt werden soll. Der Ort ist inzwischen Fixpunkt für Veranstaltungen geworden, doch wie viel ist gut? Publikum bei der Diskussion in der Regionsversammlung ist willkommen, die Zahl der Sitzplätze ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt.

Kunstfestspiele zeigen preisgekrönte Opern-Performance

Die Kunstfestspiele Herrenhausen zeigen die preisgekrönte Langzeitperformance „Sun & Sea“, die auf einem Strand spielt. Quelle: Andrej Vasilenko

Auf der Biennale in Venedig wurde die Opern-Performance „ Sun & Sea“ mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet – nun ist das Werk auch in Hannover zu sehen. Vom 9. bis zum 11. Oktober wird die Langzeit-Performance, die sich an einem Strand abspielt, in der Halle des Deutschen Hockeyclubs, An der Graft 3, gezeigt. Besucher können die Performance an allen drei Tagen zwischen 15 und 21 Uhr sehen. Der Kartenvorverkauf findet im Künstlerhaus, Sophienstraße 2, statt.

Selbsthilfetag vom Sofa aus

Ob Krankheit, Armut oder Sucht – Selbsthilfegruppen sind für in Not geratene Menschen und ihre Angehörigen oft überlebenswichtige Einrichtungen. Dennoch fristen die Gruppen selbst oftmals ein Schattendasein. Beim jährlichen Selbsthilfetag haben sie die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit einem breiten Publikum zu präsentieren. Doch im Mai musste die Veranstaltung auf dem Kröpcke ausfallen, nun wird sie nachgeholt, allerdings virtuell. Besucher können ab Sonnabend Informationen, Veranstaltungen und Musik am Bildschirm verfolgen. Dafür gibt es das Angebot diesmal nicht nur an einem Tag, sondern drei Wochen lang bis zum 31. Oktober. Zum Start grüßt Oberbürgermeister Belit Onay, der auch die Schirmherrschaft über den Selbsthilfetag hat.

Von Thea Schmidt