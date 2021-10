Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Am Montag geht es wieder einmal um den Kohleausstieg, der in Hannover nicht zuletzt durch den ausgeübten Druck eines Bündnisses von Bürgerinitiativen schneller gehen soll als andernorts.

Der Kohlemeiler in Stöcken soll möglichst schnell ausgedient haben. Quelle: Katrin Kutter

Stadt und Enercity verkünden Schritte zum Kohleausstieg

Ziel ist es, bereits 2024 mit dem Ausstieg aus der Kohleverbrennung zu beginnen und damit den klimaschädlichen Kohlendioxidausstoß zu verringern. Das wäre früher als zunächst geplant. Dazu müsste das Kraftwerk in Stöcken am Kanal mit seinen zwei Blöcken abgeschaltet werden. Ob das wie gewünscht klappt, ist noch nicht ausgemacht, aber die Beteiligten sind optimistisch. In der von der Stadt und dem Energiedienstleister Enercity unterzeichneten Vereinbarung zum Kohleausstieg sind aber noch weitere klimafördernde Maßnahmen vorgesehen. „Angebote dafür kommen im Herbst“, hatte die Vorstandsvorsitzende von Enercity, Susanna Zapreva, gesagt. Am Montag wollen Stadt und Enercity verkünden, wie diese Angebote aussehen.

Wie verhält sich die Leibniz-Uni zur Absage der Lesung über Xi Jinping?

Am Mittwoch sollte in einer Onlinelesung ein Buch über Chinas Präsident Xi Jinping unter anderem beim hannoverschen Leibniz-Konfuzius-Institut vorgestellt werden. Doch die Präsentation der Journalisten und Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges ist abgesagt – auf Druck der politischen Führung Chinas? Zu diesem von Aust, Geiges und dem Piper-Verlag vorgebrachten Verdacht muss sich nun die Leibniz-Universität verhalten, die gemeinsam mit der Tongji-Universität in Schanghai hinter dem Leibniz-Konfuzius-Institut steht. Konnte Peking in das Veranstaltungsprogramm „hineinregieren“? Dann stünde die Uni-Spitze in Hannover und ihre Kooperation mit den Kollegen in Schanghai in einem sehr ungünstigen Licht. Nach Bekanntwerden der Vorgänge am Sonnabend wollte sich Leibniz-Uni bis zum Sonntag nicht dazu äußern, heute soll der Fall beraten werden.

Hannover plant die grünen Dächer

In der Computeranimation gibt es die Roofwalks bereits. Quelle: Helge Krückeberg

Es klingt noch ein wenig nach Utopie – City Roofwalks, auf denen Bürger über grüne Brücken auf den Dachlandschaften der Stadt wandeln. Die Verwaltung plant aber erste Ansätze „vor dem Hintergrund dringend notwendiger Klimaschutzmaßnahmen sowie zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt“, wie es in einer Sitzungsvorlage für den Umweltausschuss des Rates heißt. Konkret soll zunächst das obere Geschoss des Parkhauses in der Schmiedestraße begrünt werden. Das kostet 2,7 Millionen Euro, wobei aber der Löwenanteil durch Zuschüsse vom Bund beglichen wird. Die Sitzung des Umweltausschusses am Dienstag ist die letzte in bisher gewohnter politischer Zusammensetzung. Im November übernimmt dann der neue Rat.

Knowember statt November

Die Leibniz Universität ist bei der Wissenschaftsaktion selbstverständlich mit von der Partie. Quelle: Hauke-Christian Dittrich (dpa)

Vom 1. bis zum 14. November laden die Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Bildungsträger in der Landeshauptstadt zu Vorträgen, Diskussionen, Experimenten und Exkursionen ein. Für die Aktion haben die Verantwortlichen den Namen „Knowember“ ausgeheckt. Was genau sich dahinter verbirgt und auf was sich das an Wissenschaften interessierte Publikum freuen darf, teilen Stadt und Hochschulen am Dienstag mit.

Politische Prominenz kommt zum Gewerkschaftskongress

IG BCE-Chef Michael Vassiliadis ist Gastgeber beim Gewerkschaftskongress im HCC. Quelle: Federico Gambarini (dpa)

Im Hannover Congress Centrum hält die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) ihren Kongress ab, der alle vier Jahre stattfindet und das höchste beschlussfassende Organ der Arbeitnehmerorganisation ist. Eines der beherrschenden Themen ist die Energiewende. Am Mittwoch gibt sich politische Prominenz bei der IG BCE die Ehre. Der mutmaßlich künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Rede, Annalena Baerbock (Grüne) und Christian Lindner (FDP) werden Grußworte sprechen. Damit ist das sogenannte Ampelbündnis vollzählig mit Spitzenpolitikern vertreten.

Pokalspiel in der HDI Arena

Nach dem Erstrundensieg in Norderstedt hofft Hannover 96 auf einen erneuten Pokalerfolg. Quelle: Imago

Der DFB Pokal hat angeblich seine eigenen Gesetze. Ob und wie genau sie funktionieren, lässt sich am Mittwoch um 20.45 Uhr in der HDI Arena erkunden. Hannover 96 spielt in der zweiten Hauptrunde des Wettbewerbs gegen Fortuna Düsseldorf. Der Alltag in der Zweiten Bundesliga kommt dann am Sonnabend zurück. Zum Punktspiel erwarten die Roten um 13.30 Uhr ebenfalls in der HDI Arena Erzgebirge Aue.

Recken empfangen GWD Minden

Die Recken wollen auch im Spiel gegen Minden wieder jubeln. Quelle: Imago

Der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf, genannt die Recken, hat nach einem schwierigen Saisonstart zuletzt in Erlangen zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit eine Auswärtspartie gewonnen. Jetzt will die Mannschaft nachlegen – „ich denke, dieser Erfolg sollte der Startschuss für eine Serie sein“, hat Spielmacher Veit Mävers nach dem Spiel gesagt. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich im nächsten Heimspiel am Donnerstag 19.05 Uhr in der ZAG Arena gegen das noch punktlose Tabellen-Schlusslicht GWD Minden zeigen.

Aktionstag der Gewerkschaften

Auch die IG Metall ist beim Aktionstag mit dabei Quelle: Bernd Thissen (dpa)

Mit einem bundesweiten „Aktionstag Transformation“ wollen die Gewerkschaften am Freitag den Druck auf Politik und Wirtschaft erhöhen, den klimaneutralen Umbau der Industrie in Deutschland und Europa aktiv voranzutreiben sowie Beschäftigten und Firmenstandorten eine Zukunftsperspektive zu geben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Hannover findet auf dem Goseriedeplatz von 11.30 Uhr an eine Kundgebung statt, zu der die IG BCE und die IG Metall aufgerufen haben. Rund 1000 Teilnehmer werden erwartet, als Hauptredner sind IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban, IG-BCE-Hauptvorstandsmitglied Francesco Grioli sowie die Betriebsratsvorsitzende von VW Nutzfahrzeuge in Stöcken, Bertina Murkovic, angekündigt.

Von Bernd Haase