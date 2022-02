Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Die Landeshauptstadt braucht ein 18. Gymnasium, um die vielen Anfragen in den unteren Jahrgängen bewältigen zu können. Nun will der Rat der Stadt Hannover Nägel mit Köpfen machen.

Bauauftrag für neues Gymnasium

Auf dieser Wiese soll das neue Gymnasium in Bemerode entstehen. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Dass Hannover ein neues Gymnasium braucht, ist schon lange klar, auch der Ort steht schon fest: Es soll auf dem Schützenplatz in Bemerode errichtet werden. Nun will der Schulausschuss des Rats der Stadt Hannover den nächsten Schritt machen: Per Beschluss soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, die Baumaßnahmen einzuleiten. Außerdem sollen auch die Bemeröder Schützen entschädigt werden – denn deren Heim muss dem Neubau weichen. Die Stadt soll daher 4,5 Millionen Euro locker machen, um den Schützen ein neues Heim an anderer Stelle zu bauen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

E-Autos beim Parken aufladen?

Bei vielen Handy-Modellen ist es bereits selbstverständlich: Zum Aufladen müssen sie nicht ans Kabel, sondern können auf ein Induktionsladegerät gelegt werden. Könnte man das nicht auch für E-Autos nutzen? Während sie parken, laden sie auf – ganz ohne Kabel und Ladesäule. Genau mit dieser Frage beschäftigt sich ein Projekt der Hochschule Hannover (HSH) und will das jetzt einmal ausprobieren. Am Montag wollen die Forscher ihr „Lane Charge“ aufbauen.

Prozess gegen Ex-OB Schostok geht weiter

Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Stefan Schostok zeigte sich am ersten Verhandlungstag seines zweiten Prozesses vor dem Landgericht Hannover zuversichtlich. Quelle: Rainer Dröse

Hannovers Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok steht erneut vor Gericht, nachdem der Bundesgerichtshof seinen Freispruch in der Rathausaffäre kassiert hatte. Doch die Neu-Auflage des Prozesses vor dem Landgericht Hannover ist bislang nicht über den Eröffnungstermin hinausgekommen, weil einer der Richter sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Nun aber geht die Covid-Pause zu Ende: Am Freitag soll der Prozess mit Zeugenaussagen weitergehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele wollen am 22.2.’22 heiraten

Der Dienstag ist ein besonderes Schnapszahl-Datum: Der 22.2.’22. Die Standesämter haben schon seit Wochen für diesen Tag keine Termine mehr frei, aber für einige Paare gibt es nun noch eine weitere Möglichkeit: Die Marktkirche bietet an diesem Abend Kurz-Zeremonien für Kurzentschlossene an. Wer bereits die standesamtliche Trauung hat, bislang aber auf eine kirchliche Hochzeit verzichtet hat, der kann sich in einer 20-minütigen Zeremonie mit allem Drum und Dran verheiraten lassen. Mitzubringen sind Heiratsurkunde vom Standesamt sowie Personalausweise, zudem muss wenigstens einer der Partner Mitglied der evangelischen Kirche sein. Anmeldungen unter marktkirche.hannover@evlka.de oder Telefon 0511-3536836.

Landtag berät über Corona-Maßnahmen

Die Corona-Poiltik der niedersächsischen Landesregierung um Ministerpräsident Stefan Weil steht in dieser Woche vor dem Landtag zur Diskussion. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Ab Mittwoch diskutiert der niedersächsische Landtag unter anderem über diese Frage. Aktuell stehen die Zeichen trotz hoher Inzidenzen eher auf Lockerungen und Ministerpräsident Stephan Weil wird die Gelegenheit nutzen, die Politik seiner Landesregierung noch einmal zu erläutern.

Rat diskutiert über Digitalisierung und Obdachlosenunterkunft

Der Rat der Stadt Hannover kommt in dieser Woche zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr im Neuen Rathaus zusammen. Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Am Donnerstag kommt der Rat der Stadt Hannover zum zweiten Mal in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung steht dabei auch ein Thema, das viele Menschen in Hannover bewegt: Wie schaffen wir es, dass Hannovers Bürgerservice digitaler und damit auch für viele Menschen komfortabler wird? Die Grünen wollen das genauer wissen und haben einen Fragenkatalog an die Stadt formuliert. Außerdem diskutieren die Mandatsträger über die Obdachlosenunterkunft am Alten Flughafen. Diese ist in der kalten Jahreszeit für die Betroffenen eine wichtige, allerdings nicht besonders beliebte Zuflucht, unter anderem weil viele Menschen gemeinsam in einem Raum untergebracht sind. Der Rat der Stadt will klären, wie man in der Unterkunft mehr Privatsphäre ermöglichen kann.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Recken müssen nach Göppingen

Hannover-Burgdorf-Trainer Christian Prokop mit Hannover-Burgdorf-Co-Trainer Heidmar Felixson und Bastian Roschek wollen in Göppingen Punkte mitnehmen. Quelle: Holsteinoffice.de/Jörg Lühn (Archiv)

Bei den Handballern von Hannover-Burgdorf steht ein Umbruch an: Bereits fünf neue Kräfte sind für die kommende Saison für die Recken verpflichtet worden. Doch aktuell muss noch die laufende Saison mit den bisherigen Kräften bestritten werden. Am Donnerstag steht das nächste wichtige Spiel an – dann müssen die Recken bei Frisch Auf Göppingen antreten. Um 19.05 Uhr ist Anpfiff.

96 empfängt Kiel

Punkte machen – und endlich auch wieder vor großem Publikum: Dominik Kaiser ist sich sicher, dass Hannover 96 mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun haben wird. Quelle: Joachim Sielski

Hannover 96 will Abstand gewinnen zum Tabellenkeller der Zweiten Bundesliga und braucht dafür einen Sieg gegen Holstein Kiel. Für die „Störche“ ist die Saison bislang eher durchwachsen verlaufen, zuletzt konnte die Mannschaft aber einige Siege einfahren. Am Freitagabend um 18.30 Uhr ist Anstoß in der Heinz-von-Heiden-Arena.

Von Heiko Randermann