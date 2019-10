Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Von Bauen und Wohnen bis Wellness und Weihnachten – die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa bietet ihren Besuchern ein reiches Spektrum an Themen. Am Sonnabend geht es los.

Infa öffnet ihre Pforten

Quelle: Katrin Kutter

Vom Sonnabend, 12. bis Sonntag, den 20. Oktober wird Hannovers Messegelände wieder zum großen Shoppingtempel. Rund 1400 Aussteller aus 40 Nationen präsentieren sich und ihre Produkte in acht Hallen und auf dem Freigelände. Egal ob es um Schönheit und Schmuck geht, ausgewählte Lebensmittel aus aller Herren Länder, Wellness- und Fitnesskurse, Materialien für den Hausbau oder Dekoration für die Wohnung – die infa hat in jedem Bereich etwas zu bieten. Ein Tagesticket kostet von Montag bis Freitag 12 Euro, am Wochenende 14 Euro, online jeweils zwei Euro billiger. Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Wie Sie zum Messegelände kommen, erfahren Sie hier.

Siegermodell des Leibniz Rings 2019 wird präsentiert

Die Meeresbiologin Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven ist Preisträgerin des diesjährigen Leibniz Rings des Presse Clubs Hannover. Quelle: picture alliance/dpa

Am 21. Oktober erhält die Meeresbiologin Prof. Antje Boetius den Leibniz Ring des Presse Clubs Hannover. Wie dieser aussehen wird, weiß sie allerdings noch nicht, denn das Preisstück wird in jedem Jahr im Rahmen eines Goldschmiedewettbewerbs neu angefertigt und dabei genau auf die Preisträgerin abgestimmt. 37 Goldschmiede haben in diesem Jahr ihre Arbeiten eingeschickt, so viele wie noch nie. Am Dienstag hat das Warten ein Ende – dann wird der Siegerring der Öffentlichkeit präsentiert.

Schostoks Ex-Vertrauter klagt gegen die Stadt Hannover

Die Affäre um unrechtmäßige Gehaltszulagen hat einen düsteren Schatten auf Hannovers Rathaus geworfen. Nun könnte es zu einer ersten juristischen Teilentscheidung kommen. Quelle: Moritz Frankenberg

Weil er von unrechtmäßigen Gehaltszulagen unter anderem für seinen Bürochef Frank Herbert gewusst haben soll, musste Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok den Hut nehmen. Nun kommt es am Donnerstag zum Prozess vor dem Verwaltungsgericht zwischen Herbert und der Stadt. Die Verwaltung hat die rund 50.000 Euro, die Herbert an Zulagen erhalten hat, von ihm zurückgefordert. Dagegen hat er Klage eingereicht. Davon unberührt ist der Kern der Rathausaffäre: Die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegen Herbert und Schostok sowie den ehemaligen Personalchef im Rathaus, Harald Härke, Anklage erhoben. Ein Termin für diese Verhandlung steht noch aus.

Partystart auf der Hannover Wiesn

Unter blau-weißem Himmel: So wurde im vergangenen Jahr auf der Hannover Wiesn auf der Gilde-Parkbühne gefeiert. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Das Oktoberfest auf dem Schützenfest läuft noch bis zum Sonntag, am Freitag übernimmt dann ein weiteres Jodelfest den Staffelstab: Auf der Gilde Parkbühne eröffnet am 11. Oktober um 17 Uhr die Hannover Wiesn ihre Pforten. An vier Wochenenden bis zum 2. November heißt es jeweils freitags und sonnabends „o’zapft is“. Riesenrad und Achterbahn sucht man hier vergebens, die Hannover Wiesn setzt ganz auf Bierzelt-Atmosphäre mit Blaskapelle und bayerischen Bands.

Staus und Sperrungen

Autofahrer brauchen in Hannover in den nächsten Wochen viel Geduld: Nicht nur die Südschnellweg-Brücke in Döhren ist in Richtung Sehnde gesperrt, seit Freitag ist es auch rund um den Landwehrkreisel eng. Zwei Wochen lang steht dort wegen einer Bombensondierung nur eine Spur zur Verfügung.

Wer kann, sollte den Bereich weiträumig umfahren.

Von Heiko Randermann