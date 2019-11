Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hat Section Control eine Zukunft?

Im Dezember 2018 ging Section Control in Betrieb – und wurde nur drei Monate nach einer erfolgreichen Klage wieder abgeschaltet. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Erst im Dezember vergangenen Jahres war Section Control an der B6 bei Gleidingen in Betrieb gegangen, im März 2019 musste es aber schon wieder abgeschaltet werden: Ein hannoverscher Rechtsanwalt hatte gegen die Datenspeicherung des Streckenradars geklagt. Der arbeitet nämlich so, dass er von allen Autos die Kennzeichen einliest, wenn sie in einen bestimmten Abschnitt einfahren und auch wieder, wenn sie ihn verlassen. Liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit über dem Tempolimit, wird die Nummer gespeichert und es gibt ein Ticket. Liegt sie darunter, werden die gespeicherten Daten gelöscht.

Doch selbst diese nur Minuten dauernde Speicherung ging den Richtern zu weit, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gab. Daraufhin schaltete das Land den Streckenradar ab und besserte das Gesetz nach. Doch das überzeugt den Anwalt nicht: Er beklagt, dass das Land gar nicht die Gesetzgebungskompetenz dafür habe und klagte erneut. Am Dienstag muss nun das Oberverwaltungsgericht entscheiden: Hat der Streckenradar überhaupt noch eine Chance, jemals wieder in Betrieb genommen zu werden? Die Materie ist kompliziert – doch das Urteil dürfte auf breites Interesse stoßen.

Kleine Verlage stellen sich vor

Großer Andrang herrschte bei der Buchlust 2018. Quelle: Literaturhaus Hannover

„Gute Bücher leben länger“ lautet das Motto der Buchlust – dem kleinen, aber feinen zweitägigen Festival im Literaturhaus Hannover. In einer Ausstellung und mehreren Lesungen stellen sich unabhängige Verlage mit ihrem Programm dem Publikum vor. Höhepunkt ist die Verleihung des Publikumspreises für den besten Verlag. Die Buchlust findet am Sonnabend, 16. und Sonntag, 17. November im Literaturhaus, Sophienstraße 2, statt.

Kommen die regionalen Kennzeichen zurück?

Aktuell dürfen nur Oldtimer die alten Kennzeichen NRÜ, BU und SPR in der Region Hannover führen. Quelle: NP

Der Gesetzgeber hat es längst möglich gemacht: Regionale Kennzeichen wie ALF ( Alfeld), BRL ( Braunlage) oder RI ( Rinteln) können seit 2015 wieder beantragt werden. In der Region Hannover hat die Rückkehr der Regionalen bislang aber nicht stattgefunden. Am Dienstag nun diskutiert die Ratsversammlung ob NRÜ ( Neustadt am Rübenberge), BU (Altkreis Burgdorf) oder SPR (Springe) wieder als Kennzeichen eingeführt werden sollten. Bislang allerdings war die Mehrheit in der Regionsversammlung eher skeptisch – es bleibt abzuwarten, ob sich daran was geändert hat.

Von Heiko Randermann