Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Am 10. November hat sich Belit Onay in der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten der CDU, Eckhard Scholz, durchgesetzt. Seither hat der 38-Jährige unzählige Interviews gegeben, Glückwünsche entgegengenommen, aber sich auch mit einer Welle von Hetze und Haß im Internet auseinandersetzen müssen.

Amtseinführung im Neuen Rathaus

Belit Onay am Abend der Stichwahl, die er für sich entschied. In dieser Woche wird er nun ins Amt eingeführt. Quelle: Moritz Frankenberg

Am Freitag, 22. November, wird Belit Onay in der repräsentativen Ratsstube des Neuen Rathauses offiziell in sein Amt als Oberbürgermeister von Hannover eingeführt. Bei der Feierstunde bekommt er auch die offizielle Amtskette überreicht. Ab diesem Punkt ist er im Amt, mit allen Rechten und Pflichten als Oberbürgermeister, auch wenn er noch nicht vereidigt ist –das soll in der nächsten Woche währen der ersten Ratssitzung nach der Wahl, am Donnerstag, 28. November, passieren.

Ärzte beraten über Verletzungen von E-Roller-Fahrern

Chefarzt Dr. Marc Schult hat die E-Roller getestet – und war erstaunt über die Geschwindigkeit. Quelle: Rainer Dröse

Er hat es selber ausprobiert: Chefarzt Dr. Marc Schult war mit dem E-Roller unterwegs und war erstaunt, wie schnell 20 Stundenkilometer sein können. Weil er und seine Kollegen in den vergangenen Monatenimmer wieder mit Opfern von Unfällen mit E-Rollern zu tun hatten, die mit den neuen Gefährten unterwegs waren, lädt er jetzt zum Fachsymposium ein. Unfallchirurgen aus Norddeutschland tauschen sich aus, welche Verletzungsmuster sie beobachtet haben und wie sie den Patientinnen und Patienten helfen konnten. Titel der Veranstaltung: Shared Mobility: E-Bikes, E-Roller und Co. Die Veranstaltung beginnt am 20. November um 17 Uhr im Haus C, Madjid-Samii-Auditorium, KRH Klinikum Nordstadt, Haltenhoffstraße 41. Auch Laien sind herzlich eingeladen, an dem Symposium teilzunehmen.

NDR Kultur verleiht Sachbuchpreis

"Im Unterland" gewinnt den NDR Kultur Sachbuchpreis 2019 Quelle: Philipp Szyza

Welches Sachbuch leistet einen wichtigen Beitrag zu aktuellen Debatten? Welches kann besonders fesseln und komplexe Sachverhalte gut erklären? In jedem Jahr werden mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis herausragende Monografien gekürt. In diesem Jahr hat sich die Jury, zu der auch HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt gehört,für einen ungewöhnlichen Titel entschieden: Das Buch „Im Unterland“ des britischen Schriftstellers Robert Macfarlane entführt den Leser in eben jene Welt unter unseren Füßen: In Höhlen und Gesteinsschichten, unterirdische Flüsse und zu Jahrtausende alten Skeletten. Am Mittwoch wird der Preisträger mit einer Gala im Schloss Herrenhausen geehrt. NDR Kultur überträgt live ab 19 Uhr.

Info-Veranstaltung über Südschnellwegtunnel

Die Brücke über die Hildesheimer Straße ist marode und soll durch einen Tunnel ersetzt werden. Quelle: Christian Elsner

Die Nachricht hat bei den Anwohnern für Begeisterung gesorgt: Das Bundesverkehrsministerium entschied Ende Juli, dass die marode Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße durch einen Tunnel ersetzt werden soll. Baubeginn für das 140-Millionen-Euro teure Projekt ist voraussichtlich das Jahr 2023. Am Donnerstag informieren die Stadt Hannover und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr über die Planungen. Los geht es um 18.30 Uhr im Freizeitheim Döhren.

