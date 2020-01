Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Prozess gegen Vergewaltiger wird neu aufgerollt

Der angeklagte Mohamad A. im Januar 2019 beim ersten Prozess im Landgericht Hannover. Quelle: Florian Petrow

Im Sommer 2018 wurde die Leiche der 63-jährigen Flaschensammlerin Susanne M. auf einer Bank an einem Spielplatzes in der Oststadt entdeckt. DNA-Spuren führten acht Tage nach der Tat zur Festnahme eines sudanesischen Asylbewerbers in Helmstedt. Der 48-Jährige wurde verurteilt wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt, dass es Mord war und legte gegen das Urteil Revision ein. Deshalb muss der Fall jetzt noch einmal komplett von vorne verhandelt werden. Am Montag beginnt der Prozess im Landgericht Hannover.

Lesen Sie auch: Frau auf Spielplatz getötet – zehn Jahre Haft für Vergewaltiger

Vier E-Erlkönige für die Üstra

So sieht er aus: Ein E-Bus Electric Citaro auf der Teststrecke der Daimler AG. Quelle: Marijan Murat/dpa

Bis 2023 will die Üstra alle Nahverkehrslinien in der Innenstadt auf E-Mobilität umstellen. Dafür hat das Unternehmen mit Mercedes-Benz einen Kaufvertrag über 48 E-Busse des Modells eCitaro unterzeichnet. Am Dienstag werden die ersten vier Fahrzeuge geliefert – und sollen anschließend als Erlkönige durch den Stadtverkehr rollen. „Wir freuen uns, dass der eCitaro ein wichtiger Baustein der Elektrobusoffensive der Üstra wird“, ließ sich Ulrich Bastert, Verkaufsleiter von Daimler Buses im August zitieren. Das Unternehmen liefert 30 Busse, die 12 Meter lang sind, und 18 Gelenkbusse, die 18 Meter lang sind.

Lesen Sie auch: In fünf Jahren sollen in Hannover nur noch Elektrobusse fahren

Ministerin besucht Elsa-Brändström-Schule

Barbara Otte-Kinast, Ernährungsministerin von Niedersachsen, kommt an die Elsa-Brändström-Schule. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Was macht gute Schulverpflegung aus? Wie kann man vermeiden, dass große Mengen an Lebensmitteln weggeschmissen werden müssen? Und wie schafft man es, Schüler für das Thema zu gewinnen? Niedersachsens Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Barbara Otte-Kinast wird am Mittwoch die Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt besuchen um sich über das Projekt „Lebensmittelwertschätzung in der Schule im Rahmen der Schulverpflegung“ zu informieren. Ein wichtiger Punkt zum Erfolg wäre in jedem Fall, dass das genannte Essen nicht so spröde und trocken daherkommt wie der Projektname.

Lesen Sie auch: Für mehr Tierwohl: Otte-Kinast will Sondersteuer einführen

Dokumentarfilmer Andreas Kieling kommt nach Hannover

Dokumentarfilmer Andreas Kieling erzählt im Theater am Aegi von seinen Erlebnissen. Quelle: Archiv

Einblicke ins Bergland Kenias, in den Amboseli Nationalpark und ins Masai Mara National Reservat gibt Dokumentarfilmer und Autor Andreas Kieling am Montag im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2. Er hat die weltweit größte Population wildlebender Schimpansen, sowie Gorillas, Elefanten, Nilpferde und Breitmaulnashörner besucht. Doch ab 19.30 Uhr interessieren ihnen nicht nur exotische Tiere. Kieling nimmt sein Publikum auch mit auf die Spuren der großen heimischen Beutegreifer wie Wolf und Luchs. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten ab 31,70 Euro.

Lesen Sie auch: Tierfilmer Andreas Kieling fühlt sich in Wildnis sicherer als im Straßenverkehr

The 100 Voices of Gospel

Eine der wohl größten und erfolgreichsten Gospel-Shows der Welt kommt am Mittwoch nach Hannover: der Chor von „The 100 Voices of Gospel“. Mit über einer Million begeisterter Fans und Konzertbesuchern sowie mehr als 250.000 verkauften Tonträgern sind die 100 Stimmen aus 25 Nationen vor allem durch Auftritte in der TV-Show „ Britain’s Got Talent“, SAT.1-Talent-Battle „It’s Showtime“ und in Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ in der ARD bekannt geworden. Ab 20 Uhr spielen sie in der Swiss-Life-Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Die Karten kosten zwischen 44,90 und 65,90 Euro und können in allen HAZ-Ticketshops sowie online erworben werden.

Cavalluna – Legende der Wüste

So rasant war die Cavalluna-Show im letzten Jahr. Quelle: privat

Eine Mischung aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik: In der Show „Cavalluna – Legende der Wüste“ geht es auf dem Rücken der Pferde am Sonnabend und Sonntag auf die Reise in eine mystische Welt. Die Prinzessin eines Wüstenstammes muss das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften, um die ganze Welt zu retten. Die Veranstaltung in der Tui-Arena, Expo Plaza 7, startet am Sonnabend, 18. Januar, um 15 und 20 Uhr, am Sonntag, 19. Januar, um 14 und 18.30 Uhr. Die Karten kosten für Erwachsene zwischen 43,15 und 93,15 Euro, ermäßigt zwischen 38,15 und 88,15 Euro. Tickets können in allen HAZ-Ticketshops sowieonline erworben werden.

Hannover Indians spielen gegen die Icefighters Leipzig

Anderes als Hannover 96 befinden sich die Icehockeyspieler der Indians mitten in der Saison. Diesmal spielt die Mannschaft von Trainer Len Soccio gegen die Icefighters aus Sachsen im Eisstadion am Pferdeturm, Am Pferdeturm 7. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die Karten kosten zwischen 6,20 Euro und 20,20 Euro und sind im HAZ-Ticketshop und online erhältlich.

Lesen Sie auch: Mehr Nachrichten von den Hannover Indians

Von red