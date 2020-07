Hannover

Die weiterhin eingeschränkte Betreuung in der städtischen Kita Fischteichweg stellt viele Eltern vor beträchtliche Probleme. Wie alle Kindertagesstätten hatte die Einrichtung wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen. Doch auch jetzt können die Kinder nur zeitlich begrenzt in die Betreuung gehen. „Viele Eltern haben ihren Urlaub und Sonderurlaub inzwischen aufgebraucht, ihr Stundenkonto beim Arbeitgeber geht ins Minus“, berichtet Andreas Meier aus dem Elternbeirat. Die Eltern müssten sich unbezahlt freinehmen, damit sie sich um ihre Kinder kümmern. „Das bedeutet Stress auf der Arbeit und in der Familie.“

Überlastung schon vor Corona

Seit dem 22. Juni gibt es in den niedersächsischen Kitas keine Notfallbetreuung mehr für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Stattdessen gilt ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb: Die Kitas sind für alle ihre Kinder geöffnet. Allerdings können viele Einrichtungen aufgrund von Personalmangel oft nicht die gesamte Betreuungszeit anbieten. Das trifft auch auf die Kita Fischteichweg zu. „Unsere Kita ist unterbesetzt. Die Leitung hatte schon vor Corona regelmäßig Überlastungsanzeigen geschrieben“, sagt Cornelia Fisahn, ebenfalls im Elternbeirat. Das Kultusministerium hat den Kitas zwar freie Hand dabei gelassen, jetzt auch ungelerntes Personal einzusetzen. „Sie können praktisch jeden nehmen, der keinen Eintrag im Führungszeugnis hat. Das wollen wir Eltern aber nicht“, betont Meier.

Anzeige

54 Quadratmeter für 25 Kinder

Ein weiteres Problem: Zugelassen sind jetzt wieder 25 Kinder in einer Gruppe. Die Jungen und Mädchen dürfen ihren Raum aber nicht verlassen, damit sie sich nicht bei Kindern aus anderen Gruppen anstecken und eine Infektion schneller verbreiten. In der Kita Fischteichweg sind die drei Gruppenräume allerdings nur 52 bis 54 Quadratmeter groß. Wegen des offenen Konzepts der Einrichtung konnten die Kinder vorher beliebig in verschiedene Räume und den Garten wechseln. „Die Kinder wären in einem engen Raum eingesperrt, in dem jetzt auch noch Frühstückstische und Ähnliches stehen. Das können wir ihnen nicht zumuten“, berichtet Fisahn. Das Außengelände ist obendrein tabu, weil von zwei Erziehern ständig einer damit beschäftigt sei, Kinder auf die Toilette zu begleiten oder Dinge zu desinfizieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Elternbeirat der Kita Fischteichweg hat deshalb zugestimmt, dass zwei Gruppen halbiert werden, die Kinder deshalb nur in der Hälfte ihrer üblichen Betreuungszeit die Kita besuchen können. Die dritte Gruppe ist ganz geschlossen.

Eltern fordern offenes Konzept

Dabei wollen die Eltern es aber nicht bewenden lassen. Sie fordern, dass das offene Konzept der Kita trotz Corona wieder zugelassen wird, denn davon versprechen sie sich einen effizienteren Personaleinsatz. „Damit könnte das gleiche Personal mehr Kinder betreuen“, glaubt Meier. Fisahn ist überzeugt, dass das Infektionsrisiko damit nicht wesentlich steigen würde. „In unserer Kita sind durch das offene Konzept über die Gruppen hinweg tiefe Freundschaften entstanden. Die Kinder treffen sich sowieso privat.“

Die Eltern haben bereits das Kultusministerium angeschrieben, sich an Landtagsabgeordnete gewandt und auch im Bezirksrat Nord ihre Not geschildert. Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke hat sich bei weiteren Kitas in ihrem Bereich nach der Lage erkundigt. „Unter der Hand berichten alle, dass sie sich allein gelassen fühlen“, sagt Geschke.

Von Bärbel Hilbig