Belit Onay befindet sich in bester Gesellschaft: Wie der neue türkischstämmige – und in Goslar geborene – Oberbürgermeister von Hannover haben knapp ein Drittel der Stadtbewohner einen Migrationshintergrund. Kulturell bereichern die vielen Nationen die Stadt ungemein – und dennoch gibt es Stadtteile, wo besonders viele oder nur sehr wenige Migranten wohnen.

In Mühlenberg beispielsweise haben mehr als zwei Drittel fast 70 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Das ist der absolute Spitzenwert. Dazu zählen alle Deutschen mit zweiter Staatsbürgerschaft sowie Ausländer, die keinen deutschen Pass haben. Auch in Hainholz und Vahrenheide haben mehr als die Hälfte der Menschen einen Migrationshintergrund – ganz im Gegensatz zu Waldheim. Hier ist das gerade einmal bei jedem zehnten Bewohner des Stadtteils der Fall.

Türkisch folgt nach Deutsch

Das Leben in Hannover ist bunt. Menschen mit den unterschiedlichsten Nationalitäten und Migrationshintergründen haben in der Landeshauptstadt eine Heimat gefunden. Das zeigt sich auch an einer beeindruckenden Zahl: In Hannover werden neben Deutsch rund 70 weitere Sprachen im Alltag gesprochen. Die am häufigsten gesprochene Sprache neben Deutsch ist Türkisch (von 4,4 Prozent aller Hannoveraner), gefolgt von Arabisch (3,7 Prozent), Polnisch (2,4 Prozent) und Persisch sowie Englisch (mit jeweils 1,4 Prozent). Auffällig ist, dass sich die Werte von denen aus dem Vorjahr kaum unterscheiden.

Es wird weniger Polnisch gesprochen

Türkisch ist in mehr als der Hälfte aller Stadtteile die am häufigsten gesprochene Alltagssprache der Migranten und ihrer Nachkommen. Vor allem der Westen liegt diesbezüglich klar in türkischer Hand. Auch in Mitte wird inzwischen mehr Türkisch als Arabisch gesprochen. Dafür hat in Misburg-Süd und im Heideviertel Arabisch Polnisch als zweithäufigste gesprochene Sprache im vergangenen Jahr überholt. Im Zoo-Viertel gerät Polnisch ebenso ins Hintertreffen und wird dort von der persischen und englischen Sprache überflügelt.

Großer Zuzug von Migranten seit 2013

In allen Stadtteilen Hannovers ist die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund seit 2013 stark angestiegen. Das liegt nicht zuletzt am Zuzug von Flüchtlingen, der vor allem in den vergangenen vier Jahren sehr groß war. Vor allem in den Stadtteilen Leinhausen (plus 74 Prozent), Lahe (plus 66,8 Prozent) und Waldhausen (plus 58,9 Prozent) kam es zu einem deutlichen prozentualen Anstieg der Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund.

Ausländeranteil an der Gesamtzahl Beschäftigter steigt

Der Anteil der Migranten an der Gesamtzahl der Beschäftigten in Hannover wird immer größer. In den vergangenen fünf Jahren ist dieser Wert um mehr als 3 Prozent gestiegen. Gab es im Jahr 2013 am Wohnort Hannover noch mehr als 21.900 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Migranten, waren es 2018 knapp 10.0000 mehr.

