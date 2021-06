Hannover

Marianne Tiedemann ärgert sich seit Wochen. Denn seit Anfang Mai sind an der Podbielskistraße in der List zwischen dem Lister Platz und der Rühmkorffstraße Absperrbaken aufgestellt und ein paar Buddelarbeiten durchgeführt worden. Allerdings hat sich dann wochenlang an der Baustelle nichts getan. Mehr als ärgerlich für die Einzelhändlerin: Das Schaufenster ihrer Spinn- und Webstube war gewissermaßen abgesperrt, der Eingangsbereich überdies sehr eingeschränkt.

Kein Kontrolltermin für die Freigabe vom Amt?

„Nachdem ein paar Leitungen freigelegt wurden, haben wir mehr als fünf Wochen keinen Arbeiter mehr auf der Baustelle gesehen“, sagt Tiedemann. Sie habe dann zufällig den Bauleiter getroffen und angesprochen. Das Tiefbauamt der Stadt, so die Antwort, habe die Baustelle nicht abgenommen. Daraufhin wurde nachgebessert, aber man habe fünf Wochen lang keinen Termin zur erneuten Kontrolle erhalten. „Für uns Einzelhändler fühlt sich das sehr speziell an“, sagt Tiedemann. Wenn in ohnehin schweren Zeiten ohne Not weitere Erschwernisse hinzukämen, sei das mehr als unverhältnismäßig.

Stadt: Beauftragte Firma musste erst Baumängel beheben

„Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Telekommunikationsunternehmens 1&1“, erläutert Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya. Der Stillstand sei durch mangelhafte Arbeiten der vom Leitungsträger beauftragten Firma entstanden. Grundsätzlich stelle der Leitungsträger nach Abschluss der Leitungsarbeiten den Aufbruch bis zu einer bestimmten Aufbauhöhe wieder her und übergebe die Baustelle für die endgültige Wiederherstellung an die Stadt als Straßenbaulastträger. „Leider konnte die Stadt die Baustelle aufgrund der vorhandenen Mängel bei den durch das von 1&1 beauftragte Unternehmen geschuldeten Arbeiten nicht übernehmen, der Leitungsträger musste zunächst die Mängel beheben“, betont die Sprecherin. Trotz Aufforderung zur Beseitigung wurden die Mängel zunächst nicht behoben. „Dies ärgert nicht nur die Anlieger, sondern auch die Stadt als Straßenbaulastträger.“

Es tut sich etwas

Jetzt ist endlich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Ganz aktuell konnten die Mängel abgestellt werden. Diese Stadt nun offenbar kurzfristig die endgültige Wiederherstellung veranlasst. Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten beendet werden – und der Zugang zu den Geschäften ist wieder uneingeschränkt möglich.

