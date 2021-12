Hannover

Um die 140 Jahre alt ist das Wohnhaus an der Davenstedter Straße 7. Nun plant ein Investor den Abriss des dreigeschossigen Backsteingebäudes aus der Vorgründerzeit. Auf dem Grundstück und in der angrenzenden Baulücke soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen – nur wenige Meter vom Lindener Marktplatz entfernt.

Die Nachricht hat bei den derzeitigen Mietern große Unruhe ausgelöst. Sie befürchten, dass sie ihre Wohnungen verlassen müssen. Betroffen sind auch die Ateliergemeinschaft „Werkstatt zur Gelben Tasche“ und ein Zahntechnikbetrieb in den Hinterhofgebäuden, die ebenfalls weichen müssten, sowie ein Kiosk. Die Stadt hat ihrerseits auf die Neubaupläne reagiert: Sie bereitet eine sogenannte Erhaltungssatzung vor, die sicherstellen soll, dass ein Abriss des historischen Hauses mit der Nummer 7 und weiterer Häuser in dem Quartier, die zur gleichen Zeit entstanden sind, nicht ohne Weiteres möglich ist.

Künstlergemeinschaft will an der Davensteder Straße bleiben

„Wir arbeiten seit fast 25 Jahren auf dem Gelände. Wir sind verzweifelt, dass wir dort raus sollen“, sagt Claudia Wilholt von der Ateliergemeinschaft, zu der sieben Künstlerinnen und Künstler gehören. Die Gruppe, die eine Projektraumförderung der Stadt erhält und unter anderem regelmäßig beim Kunstlauf „Zinnober“ dabei ist, sei fest an dem Standort verwurzelt. Auch zu Kulturveranstaltungen und Festen lade die Ateliergemeinschaft ein. Die Werkstatt in der alten Gewerbehalle sei zu einem Treffpunkt für viele Menschen aus Linden geworden, betont Wilholt, die mit den anderen Betroffenen Protestaktionen und Unterschriftensammlungen gegen den Abriss organisieren will.

Claudia Wilholt und Ulli Kowalke (rechts) von der Ateliergemeinschaft fürchten ebenso wie Zahntechniker Norbert Steinbach, dass sie ihr Domizil in den Hinterhofgebäuden verlassen müssen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nur „vom Hörensagen“ hätten sie und die Nachbarn aus dem Vorderhaus von den Plänen erfahren, erklärt die Künstlerin. In einem Brief habe der bisherige Vermieter überraschend angekündigt, dass Gebäude und Grundstück zum Jahreswechsel an einen neuen Eigentümer verkauft worden seien. „Seitdem hängen wir völlig in der Luft. Für uns ist das eine existenzielle Frage“, beklagt Norbert Steinbach, der über dem Atelier ein Zahntechniklabor betreibt. Vor zwei Jahren hat er den Betrieb mit zehn Angestellten übernommen. Sollten die Gebäude im Hinterhof abgerissen werden, sei die Zukunft seiner Firma offen.

Die Mieter des direkt an der Straße liegenden historischen Wohnhauses sind ebenfalls verunsichert. Die sieben Parteien zahlten zurzeit vergleichsweise günstige Mieten, sagt einer der Anwohner. „Keiner weiß genau, was jetzt auf uns zukommt. Bezahlbaren Wohnraum in Linden zu finden ist schwer“. Erst im vergangenen Sommer sei mit dem Verein Ökostadt ein Hofgarten für alle angelegt worden.

Claudia Wilholt (von links), Ulli Kowalke und Christine Schneider nutzen die Hinterhofgebäude seit vielen Jahren als Atelier. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Linden-Limmer trugen die Betroffenen ihre Sorgen vor. Zugleich hatte die Stadt eine Drucksache vorgelegt, mit der die Politikerinnen und Politiker die Erhaltungssatzung einstimmig auf den Weg brachten. „Das darf man nicht mit Denkmalschutz verwechseln“, betonte Stadtplanerin Caren Winters. Diese Verfahren seien schon vor vielen Jahren abgeschlossen worden. Als seinerzeit über denkmalgeschützte Gebäude in Linden-Mitte entschieden wurde, wählten die Fachleute oft prächtige Gründerzeitbauten aus. Aber auch die im Backsteinstil erbaute heutige Grundschule Lindener Markt von 1885 bekam das Denkmalsiegel.

Kein Denkmalschutz, aber Erhaltungssatzung geplant

Bisher sei nicht erkennbar, dass die zuständigen Behörden weitere Bauten im Quartier in die Denkmallisten aufnehmen würden, sagte Winters. Gleichwohl sieht die Stadt das Wohnhaus an der Davenstedter Straße 7 im Ensemble mit den Häusern Nummer 9 und 11 als „charakteristisch für die städtebauliche Struktur des auslaufenden 19. Jahrhunderts an“. Sie seien älter als die Gründerzeitbauten am Lindener Markt und lägen in einem Abschnitt der Davenstedter Straße, der als ehemalige Dorfstraße nach Linden führte, heißt es in der Drucksache. Diese „städtebauliche Eigenart“ der historisch gewachsenen Strukturen solle mit der Erhaltungssatzung geschützt werden.

Zahntechniker Norbert Steinbach fürchtet bei einem Abriss der Hinterhofbauten um seine berufliche Existenz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aufmerksam geworden war die Bauverwaltung allerdings erst, als sie eine Bauvoranfrage für das geplante Mehrfamilienhaus auf den Tisch bekam. Diese sei abgelehnt worden, weil der Neubauentwurf sich nicht hinreichend in die Umgebung einfüge, berichtete Winters. Das schließe aber nicht aus, dass der Bauherr seine Pläne überarbeite und einen neuen Versuch unternehme. Das Planungsrecht lässt an dem Standort Geschosswohnungsbau zu. Und: Für einen Abriss der Altbauten ist derzeit keine gesonderte Genehmigung erforderlich.

Ein Jahr keine Veränderungen erlaubt

Das ändert sich mit der Erhaltungssatzung. Laut Winters kann eine solche Regelung zwar nicht grundsätzlich verhindern, dass alte Gebäude abgebrochen werden. Allerdings kann die Bauverwaltung damit festlegen, in welcher Form sie wieder aufgebaut werden müssen, sodass das optische Erscheinungsbild weitgehend erhalten bliebe. Bis die Satzung Rechtskraft hat, darf ein Jahr lang nichts am gegenwärtigen Zustand verändert werden.

Irritiert über den Vorstoß der Verwaltung zeigt sich Yakup Gencer, Geschäftsführer der in Ronnenberg ansässigen Gencer Immobilien Verwaltungs GmbH, die den Neubau plant. „Die Stadt hat uns nicht informiert, dass nun nachträglich eine Erhaltungssatzung aufgestellt werden soll – das ist problematisch“, sagt er. Denn den Kauf von Haus und Grundstück habe seine Firma unter anderen Voraussetzungen getätigt. Etwa 30 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sollen an dem Standort entstehen. Geplant sind auch eine Tiefgarage und ein Garten mit Spielplatz.

Wie in dieser Visualisierung stellt sich der Bauherr den Neubau an der Davenstedter Straße vor - die großen Dachgauben hatte die Stadt bereits bemängelt. Quelle: Fink + Team GmbH

Investor zeigt sich gesprächsbereit

Architekt Denis Fink erklärt, dass die Bauverwaltung bei den Neubauentwürfen bisher lediglich Veränderungen an der Gebäudetiefe und der Größe der Dachgauben gefordert habe. Von einer Erhaltungssatzung sei keine Rede gewesen. Unter einer solchen Maßgabe könnten die vorliegenden Pläne nicht realisiert werden. „Es scheint, als solle unser Vorhaben ausgebremst werden.“ Dabei wolle der Investor die seit Jahren an der Davenstedter Straße vorhandene Baulücke schließen und die städtebauliche Situation deutlich aufwerten. Wie viele Wohnungen geplant sind und ob sie als Miet- oder Eigentumsobjekt angeboten werden sollen, wollen Bauherr und Architekt noch nicht sagen.

Beide zeigen sich offen für Gespräche mit den betroffenen Mietern. Man werde ihnen Alternativen anbieten. „Wir werden nicht morgen mit den Baggern anrollen“, versichert Gencer.

Von Juliane Kaune