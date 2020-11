Hannover

Dem Betreiber der Kneipe Dax Bierbörse am Raschplatz in Hannover droht wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Auflagen ein saftiges Bußgeld. In der Nacht zu Sonntag hatte die Polizei bei einer Kontrolle der Gaststätte zahlreiche Vergehen festgestellt und das Lokal sofort geschlossen. Die Beamten leiteten gegen den Betreiber ein Bußgeldverfahren nach Paragraf 19 der niedersächsischen Corona-Verordnung und nach Paragraf 73. 1 a, Abschnitt 24 des Infekionsschutzgesetzes ein. Demnach muss der Betreiber der Kneipe mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen.

„Gäste haben auf den Tischen getanzt“

Die Polizei hält zudem weiter an ihrer Darstellung fest, dass bei der Kontrolle in der Nacht zu Sonntag einig Gäste auf den Tischen getanzt haben. Der Betreiber der Bierbörse bestreitet das. „Als die Kollegen vor Ort waren, war de Musik auf Discolautstärke aufgedreht, die Kommunikation war dadurch erheblich gestört, es wurde teilweise auf den Tischen getanzt“, bestätigte Polizeisprecherin Jessika Niemetz am Montagmorgen.

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Nach Angaben der Polizei hielten sich bei der Kontrolle in der Nacht zwischen 400 und 500 Gäste in der Kneipe auf. Viele der Feiernden hätten abseits der Sitzplätze keine Alltagsmasken getragen; auch die Vorschrift, dass sich nur Personen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch treffen dürfen, sei missachtet worden. Außerdem hatte die Polizei moniert, dass das Abstandsgebot in der etwa 30 Meter langen Wartereihe vor der Tür nicht eingehalten worden sei. Die Beamten hatten in der Nacht vor Ort mit dem Betreiber gesprochen. Der soll sich mit der Zwangsschließung einverstanden erklärt haben.

„Noch einmal richtig krachen lassen“

Wenige Tage zuvor hatte die Bierbörse in den sozialen Medien Werbung für die letzten zwei Veranstaltungen vor dem bundesweiten Teil-Lockdown gemacht, von dem auch die Kneipen und Gaststätten betroffen sind. Man wolle es „noch einmal richtig krachen lassen“, teilte der Betreiber mit und lockte mit Freibier und Rabattangeboten. Bereits die Ankündigung hatte scharfe Kritik hervorgerufen.

Scharfe Kritik an Verhalten des Bierbörsen-Betreibers

Nach der Zwangsschließung des Lokals wegen der Corona-Verstöße äußerten zahlreiche Menschen im Internet ihr Unverständnis über das Verhalten des Betreibers der Bierbörse. „Da fehlen mir glatt die Worte. An Egoismus kaum zu überbieten“, schreibt Johannes Zeiske auf der Facebook-Seite der HAZ. „Weshalb man bei solchen Verstößen mit Ansage den Laden nicht dauerhaft dichtmacht, erschließt sich mir nicht“, kommentiert an gleicher Stelle Sebastian Brüning.

Von Tobias Morchner