Hannover

Die Polizei Hannover nimmt Abstand von ihrem Vorwurf, dass Gäste der Dax-Bierbörse in der Nacht zu Sonntag auf Tischen getanzt hätten. Die entsprechende Passage aus dem Einsatzbericht hatte am Wochenende bundesweit Schlagzeilen gemacht. Obwohl der Betreiber dem Vorwurf bestritt und die Nacht mit Videoaufnahmen dokumentiert hatte, beharrte die Pressestelle noch am Montagmorgen auf der Darstellung. Am Nachmittag ruderte sie dann zurück: Der Tischetanz sei „nur bildlich gesprochen“ gewesen.

Massiv über die Stränge geschlagen

Der Vorgang ändert nichts an der Tatsache, dass in dem Raschplatz-Club nach Einschätzung der Polizei massiv über die Stränge geschlagen wurde. Nach der jetzt veränderten Darstellung haben zwei Personen auf Bierzelt-Bänken getanzt und mehrere andere zwischen den Bänken. Immerhin hätten diese in coronakonform großem Abstand gestanden, merkt Polizeisprecher Michael Bertram lobend an. Es seien aber zudem etliche Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz im Lokal unterwegs gewesen. Insgesamt seien die notwendigen Abstände gar nicht einzuhalten gewesen, weil die vier Räume des Clubs mit rund 500 Gästen zu voll gewesen seien.

Zumindest in der Nacht zu Samstag ging es gesittet zu in der Dax-Bierbörse. Was in der Folgenacht passierte, dazu gehen die Darstellungen auseinander. Quelle: Samantha Franson

Bierbörsen-Inhaber Theo Vagt widerspricht. In dem 1600 Quadratmeter großen Club könnten 750 Personen mit ausreichend Abstand feiern. Man habe aus Hygienegründen nur maximal 500 hineingelassen. Davon habe die Warteschlange vor dem Lokal gezeugt, die die Polizei ebenfalls kritisiert hat. Er bleibt dabei, dass niemand getanzt habe. „Sobald jemand aufgestanden ist und tanzen wollte, hat der DJ sofort die Musik abgeschaltet und eine Durchsage gemacht“, beteuert Vagt. Die Sichtung der mehrstündigen Aufnahmen aller 17 Videokameras habe gezeigt, dass der Vorwurf haltlos sei. Auch seien nirgends Gäste zu sehen, die ohne Maske umhergingen. Zwölf Mitarbeiter des Sicherheitspersonals hätten aufgepasst.

Bußgeldverfahren eingeleitet

Die Polizei wiederum betont, auch sie habe Fotos gemacht. Ob darauf aber Tanzende zu sehen sind, konnte der Sprecher am Montag nicht sagen. Die Behörde hat ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet, bei dem bis zu 25.000 Euro Bußgeld drohen können. Wie hoch die Summe am Ende sein wird, konnte ein Sprecher der Stadt am Montag noch nicht sagen. Dass die Höchstsumme erreicht werde, sei aber in der Regel sehr unwahrscheinlich.

„Fehler gemacht“

Vagt räumt ein, dass er Fehler gemacht hat, weshalb er bereit sei, ein dreistelliges Bußgeld zu zahlen. Unter anderem hätten an einem Tisch zwölf Personen gesessen; das ist verboten. Auch dass es in der Warteschlange trotz Bodenmarkierungen zu Gedränge kam, sei ärgerlich. Insbesondere aber sei der Aufruf, an den Wochenendabenden Freibier auszuschenken, um es kurz vor dem Shutdown „nochmal richtig krachen zu lassen“, nicht richtig gewesen, räumt Vagt selbstkritisch ein.

„Wir nehmen die Hygieneregeln ernst, Corona ist kein Spaß“, sagt Vagt. Den Vorwurf, tanzende Gäste geduldet zu haben, will er aber nicht auf sich sitzen lassen. „Ich warte jetzt de Bußgeldbescheid ab und entscheide dann, ob ich dagegen vorgehe.“

Viel Kritik im Netz an Freibier-Aktion

Zu der Freibier-Aktion hat es im Internet heftige Kritik gegeben. „Wenn Gier und Dummheit einen Pakt schließen, bleibt für Vernunft kein Raum“, schreibt etwa Axel Simon auf Facebook. Ferco Agirmann schreibt: „Gut, dass derartige Lokalitäten nun zu sind.“ Und Olli Gasch schreibt zu der möglichen Bußgeldhöhe: „Hat der Betreiber auch verdient, wenn die Regeln nicht eingehalten wurden und er nicht dafür gesorgt hat.“

Von Conrad von Meding und Tobias Morchner