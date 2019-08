Hannover

Die Stadt Hannover hat einen Kleingarten in der Kolonie „Zur guten Hoffnung“ bis auf Weiteres gesperrt. Das Gelände darf wegen zu hoher Strahlenbelastung weder betreten, noch dürfen dort Pflanzen entnommen werden. Der Garten befindet sich auf einem Gelände, das in der Vergangenheit von der Chemiefirma De Haën genutzt worden ist. Auch in anderen Gärten fanden die Prüfer erhöhte Strahlenwerte – hier dauern die Untersuchungen noch an.

Die Sperrung der Parzelle ist ein Ergebnis der ersten radiologischen Untersuchung, die die Verwaltung im Sahlkamp und in Bothfeld vorgenommen hat, weil die betroffenen Gebiete nachweislich früher einmal im Besitz der Familie De Haën gewesen sind. In den Kolonien „Immergrün“ und „Sperlingslust“ fanden die Experten in insgesamt 120 Kleingärten keine erhöhten Strahlungswerte.

Erhöhte Messwerte

Bei „Gut Grün“ und „Zur Guten Hoffnung“ dagegen wiesen die Experten in 55 Gärten sowie an einem Weg „punktuell beziehungsweise sehr kleinräumig schwach erhöhte radiologische Messwerte“ nach, teilte die Stadt gestern mit. In einem Garten hätten die Messgeräte sogar „vergleichsweise hohe“ Werte angezeigt – daraufhin wurde der Garten gesperrt. Nun wird der Boden dieser 55 Gärten auf Strahlung und Chemikalien untersucht. Die Aushubarbeiten sind abgeschlossen, die Ergebnisse der Tests indes stehen noch aus.

Die Laubenpieper in der betroffenen Kolonie nahmen die Nachricht mit gemischten Gefühlen auf. „Es ist ja nicht die erste Fläche in diesem Bereich, die wegen Strahlenbelastung gesperrt wurde“, sagt ein Kleingärtner. Unmittelbare Nachbarn der gesperrten Parzelle wollen sich derzeit lieber nicht zu dem Thema äußern, weil noch Gespräche mit der Stadt laufen.

Weitere Untersuchungen

Die Stadt kündigte an, dass im September weitere radiologische Messungen erfolgen sollen. Betroffen sind dann die Kolonien „Fortuna“, „ Buchholz“ und „Neue Hoffnung“, sowie Flächen der Sportvereine Fortuna Sachsenross und TSV Schwarz-Weiß Hannover. Rund 300 betroffene Kleingärtner erhalten in diesen Tagen Post von der Stadt. Bereits jetzt steht ihnen eine Servicetelefonnummer zur Verfügung. Unter (0511) 16 83 80 00 steht Diplom-Biologin Petra Günther den Betroffenen Rede und Antwort.

Die Belastung geht zurück auf die Firma Riedel-de Haën, die seit dem 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen List chemische Produkte herstellte. Im Jahr 2008 stellten Fachleute der Region Hannover rund um den heutigen De-Haën-Platz erstmals unzulässig hohe Strahlenwerte fest – mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Der Fund und seine Folgen sollten die Anwohner über die kommenden Jahre begleiten.

Nach ersten Bodenuntersuchungen war schnell klar, dass 45 Grundstücke von Bodenbelastungen betroffen waren, darunter zwölf mit radiologischen Werten. Diese Grundstücke mussten nach einer Anordnung der Region Hannover kostenintensiv saniert werden, wogegen sich viele Eigentümer zur Wehr setzten. Ende 2012 schließlich begannen die Sanierungsarbeiten. Betroffen waren auch die Kleingärten in der List – von denen jetzt einer gesperrt ist.

Von Tobias Morchner