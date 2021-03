Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

Premiere in diesem Jahr: Nachdem der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt coronabedingt pausieren musste, kamen die Politiker nun erstmals wieder zusammen. Sie trafen sich aber nicht wie gewohnt im Bezirk, sondern mussten in das Neue Rathaus ausweichen, wo mittels digitaler Technik eine hybride Sitzung möglich war. Ein Thema löste besondere Diskussionen aus: Im Neubaugebiet Benther Blick soll eine Straße den Namen des verstorbenen ehemaligen Bezirksbürgermeisters Günter Politze tragen.

25 Jahre Bezirksbürgermeister

Noch ist das Wohngebiet in Badenstedt, auch als Mäuseburg bekannt, nicht fertig. Doch der Bezirksrat wollte bereits jetzt entscheiden, dass eine der Straßen nach dem im Dezember 2020 im Alter von 86 Jahren verstorbenen ehemaligen Bezirksbürgermeister Günter Politze benannt wird. In dem entsprechenden Antrag heißt es, man wolle das Engagement des Bezirkspolitikers würdigen, der 25 Jahre lang das Amt des örtlichen Bürgermeisters innehatte. Auch dass Politze nach seiner Amtszeit weiterhin im Sozialverband von Ahlem-Badenstedt-Davenstedt gearbeitet hat, wird hervorgehoben.

Noch eine Straße mit Männernamen

Zwar sind auf dem Antragsformular alle Parteinamen zu finden, doch offenbar fühlen sich nicht alle Mandatsträger auch wirklich beteiligt. Wie die Linken-Abgeordnete Julia Grammel erklärte, sei ihr Name dazugeschrieben worden, ohne sie zu fragen. Sie hatte nämlich vorgeschlagen, die neu entstehende Straße entweder An der Mäuseburg zu nennen oder dieser den Namen von Herta Dürrbeck zu geben. Dürrbeck, in Misburg geboren, war DKP-Mitglied und eine Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime. Grammel meinte auch, es sei eher unüblich, dass eine Straße den Namen einer Person erhält, die erst in jüngster Zeit verstorben ist.

Der Grünen-Politiker Nils Reglitz wandte ein, dass es nicht noch eine Straße mit einem Männernamen geben müsse. 35 Straßen im Bezirk seien bereits nach Männern benannt, dagegen trügen nur sechs den Namen einer Frau. Deshalb schlug er Jutta Bleidissel als Namensgeberin vor – die Historikerin hatte sich jahrelang im Bezirk engagiert und für ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Antrag dennoch mehrheitlich angenommen

Trotz der Einwände entschieden sich die Fraktionen in der Abstimmung dann doch mehrheitlich dafür, den neuen Straßenzug nach dem verstorbenen Bürgermeister Politze zu benennen. Die Linke stimmte letztlich dagegen, während sich die Grünen enthielten.

Von Monika Dzialas