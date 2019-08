Debatte in Hannover: Wie viel Gesundheit können wir uns in Zukunft leisten?

Hannover

Wie kann der Personalnotstadt im Pflegebereich beendet werden? Wer ist schuld an der Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Wer zahlt künftig, wenn Menschen eine Krankheit durch ungesundes Verhalten selbst verursachen? Was können wir von anderen Ländern lernen? Um diese und weitere Fragen geht es am Dienstagabend in der Historischen Turnhalle im Turn-Klubb zu Hannover an der Maschstraße 16.

Zur „ ÜberMorgen“-Auftaktveranstaltung sind entsprechend renommierte Experten zu Gast. Nach einer Einleitung von HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hannover, Dr. Heinrich Jagau, übernimmt Dr. Hajo Schumacher die Moderation. Der Publizist und Hobbyläufer begrüßt Heike Kielhorn-Schönermark, Beraterin von Pharmaunternehmen und Krankenkassen, den ehemaligen KKH-Chef und heutigen Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen, Ingo Kailuweit, die Geschäftsführerin des Klinikums Region Hannover, Barbara Schulte, die Direktorin des Instituts für Gesundheitsökonomie an der Leibniz-Universität Hannover, Prof. Dr. Annika Herr, und den Weltmeister und Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner.

Verfolgen Sie hier ab 19 Uhr die wichtigsten Statements live:

Von red