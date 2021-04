Nord

Auch wenn die Stadtverwaltung eine Erweiterung des Stadtbezirks Nord ablehnt: Der Bezirksrat Nord will nicht locker lassen. „Bürger haben diesen Wunsch an uns herangetragen. Vielleicht kann der neue Bezirksrat nach der Kommunalwahl dazu einen Bürgerdialog starten“, sagt Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke. Der CDU-Ortsverband hat bereits eine Anwohnerbefragung gemacht. „Es kamen nicht viele Rückmeldungen, aber die waren eindeutig“, berichtet Vorsitzende Angelika Jagemann.

Verwaltung lehnt Änderung der Bezirksgrenzen ab

Es geht um ein kleines Gebiet, das bisher im Stadtteil Ledeburg und damit im Bezirk Herrenhausen-Stöcken liegt: Kurländer Weg, Rewe-Markt und BV Werder. Laut Verwaltung besteht „aus städtebaulicher Sicht keine Notwendigkeit“ für eine Veränderung. So heißt es jetzt in einem Papier, das dem Bezirksrat zur Entscheidung vorlag. Außerdem würde eine bereits kleine Siedlung zusätzlich räumlich zerschnitten. Die bisherige Grenzziehung entlang der Hauptverkehrsstraßen sei sinnvoll. „Die Stadt argumentiert also damit, das habe man schon immer so gemacht“, kritisiert Michael Spatzker (FDP).

Ratsherr Thomas Klapproth (CDU) erinnert daran, dass die Stadt 2005/2006 durchaus die Grenzziehung zwischen den Bezirken verändert hat. „Da wollte der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken etwas und hat es auch bekommen.“ Damals schlug die Verwaltung die Goetheschule Herrenhausen zu. Das damalige Argument, so berichtet es Klapproth: Herrenhausen-Stöcken habe kein Gymnasium.

Von Bärbel Hilbig