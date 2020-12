Hannover

Der Stadtbezirk Nord will größer werden. Und dafür soll der Bezirk Herrenhausen-Stöcken schrumpfen. Konkret geht es um das Geschäftszentrum mit Rewe-Markt an der Ecke Mecklenheidestraße/Schulenburger Landstraße sowie die Siedlung Mecklenheide am Kurländer Weg. Dort liegt auch das Gelände des BV Werder. Das kleine Gebiet gehört bisher zum Stadtteil Ledeburg und käme dann zu Vinnhorst.

„Das bewegt uns schon lange“, sagt Edeltraut Geschke, Bezirksbürgermeisterin Nord. Vor einigen Jahren eröffnete der Rewe-Markt gemeinsam mit weiteren Geschäften an der viel befahrenen Kreuzung. Bereits bei den Planungen war auch Geschke mit dem Bezirksrat Nord einbezogen, in das Geschäftszentrum mit Drogerie und Eisdiele zogen das Jugendzentrum Vinnhorst und ein Vinnhorster Kindertisch. „Ich war von Anfang an bei den Baubesprechungen dabei“, berichtet Geschke. Die Stadtverwaltung nannte das Nahversorgungszentrum in ihrem Sanierungskonzept „ Vinnhorster Mitte“, obwohl es in Ledeburg liegt.

Anzeige

Vinnhorst oder Ledeburg ?

Der Bezirksrat Nord hat jetzt fraktionsübergreifend eine Änderung der Stadtbezirksgrenzen bei der Stadt beantragt. Geschke schätzt, dass im Kurländer Weg rund 200 Bürger leben. Das Gebiet ist von Einfamilienhäusern geprägt. „Ich habe nicht bei jedem geklingelt, aber doch mit einigen gesprochen“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Im Antrag heißt es zur Begründung, die Kinder gingen in die Grundschule Vinnhorst, auch die Erwachsenen fühlten sich eher Vinnhorst zugehörig. „Viele Eltern sind in unseren Vereinen, bei Feuerwehr und dem Schützenverein aktiv“, sagt Geschke.

Die Orientierung in den Nachbarbezirk scheint auch Geschäfte und Vereine zu betreffen. Der Rewe-Markt hat sich der Gewerbegemeinschaft Vinnhorst angeschlossen. Und der Vorstand des alteingesessenen BV Werder bestehe überwiegend aus Vinnhorster Bürgern, heißt es in dem Antrag.

Verschiebt sich die Grenze des Stadtbezirks ?

Am Kurländer Weg stehen Einfamilienhäuser – und das Gelände des BV Werder liegt dort. Quelle: Irvin Villegas

Die Postleitzahl würde sich für die betroffenen Bürger nicht ändern, allerdings ihr Wahlbezirk, sollte die Stadtbezirksgrenze verlegt werden. Zunächst müsste dafür die Verwaltung einen Vorschlag ausarbeiten, über den als erstes die beiden betroffenen Stadtbezirksräte beraten. Die endgültige Entscheidung liegt beim Rat.

Lesen Sie auch: Kommentar: Ledeburg und Vinnhorst sollten ihren Zuschnitt behalten

Im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken findet der Vorstoß allerdings keine positive Resonanz. Zumindest die SPD-Fraktion hat sich bereits intern dagegen ausgesprochen. „Die Argumente sind nicht wirklich schlüssig. Es ist doch heutzutage normal, dass man zum Sport in andere Stadtteile oder Stadtbezirke fährt“, sagt Regine Bittorf ( SPD). Die Bezirksbürgermeisterin Herrenhausen-Stöcken geht davon aus, dass eine Veränderung beim Zuschnitt der Stadtbezirke schnell auch an anderen Stellen Begehrlichkeiten wecken könnte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Außerdem sieht Bittorf in dem Ansinnen eine Unterstellung mitschwingen, ihr Bezirksrat vernachlässige da vielleicht ein Eckchen des eigenen Zuständigkeitsbereichs. Das weist die Bezirksbürgermeisterin entschieden zurück: „Wir kümmern uns um die Bürger in unserem Bezirk.“

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig