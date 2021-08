Der Verein Kargah will, dass das Carl-Peters-Denkmal am Bertha-von-Suttner-Platz in Hannover entfernt wird. Teilnehmer einer Diskussion auf dem Faust-Gelände regten nun an, es zu einem Mahnmal gegen Kolonialismus und Rassismus umzugestalten. Fest steht: Die öffentliche Debatte geht weiter.