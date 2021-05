Hannover

Die niedersächsische Landesregierung erteilt Überlegungen eine Absage, die Impfzentren im Land demnächst zu schließen und bei der Corona-Impfkampagne ausschließlich auf Haus- und Betriebsärzte zu setzen. Es sei „auf absehbare Zeit“ nicht vorgesehen, die Zentren dicht zu machen, sagten eine Regierungssprecherin und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Sonntag auf HAZ-Anfrage beinahe unisono.

Hohe Kosten, viel Bürokratie

Zuvor hatte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages, der CDU-Abgeordnete Erwin Rüddel, in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) die baldige Schließung der Impfzentren in Deutschland angeregt. Die Hausärzte könnten die Impfungen nicht nur schneller vornehmen, sondern auch wirtschaftlicher, sagte er. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) schlägt laut FAS eine Schließung der Impfzentren Ende Juni vor, auch in Hessen und Bayern befürworteten die Kassenärztlichen Vereinigungen demnach ein Ende der Zentren in den kommenden Wochen. Argumente gegen die Zentren sind die vergleichsweise hohen Kosten und der große bürokratische Aufwand.

Was kostet die Impfung bei den Hausärztinnen und -ärzten? Die KVN macht nur für die niedergelassenen Ärzte die Impfverträge, dafür gibt es genaue Honorarsätze. Für Aufklärungsgespräch, Impfspritze und Nachbetreuung in den Praxen erhalten die Ärzte einen Satz von 20 Euro. Wird ausführlich beraten, aber der Patient hat Bedenken und lässt sich nicht impfen, können 10 Euro verrechnet werden. Hausbesuche mit Impfung werden mit 35 Euro vergütet. „Je nach Aufwand und individueller Vorbereitung seitens der Bürger können in einer Arztpraxis so vier bis sechs Patienten pro Stunde mit einer Impfung versorgt werden, die Infrastruktur ist in der Regel ja bereits vorhanden“, erläutert KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Was kostet die Impfung im Impfzentrum? Die Mediziner im Impfzentrum arbeiten im Auftrag der Region und werden mit 150 Euro pro Stunde entlohnt, das übrige Fachpersonal erhält rund 30 Euro. Logistik und Infrastruktur eines Impfzentrums sind weitaus kostenaufwendiger als in einer Arztpraxis, für die eine Impfung in der Regel Routine ist. Der Bundesverband der Hausärzte schätzt, dass eine Impfung in einem Impfzentrum pro Person rund 200 Euro oder mehr kostet.

Die Mietverträge der Region mit der Messe laufen aktuell bis zum 30. Juni mit der Option auf eine Verlängerung bis Anfang September. „Die Auslastung des Impfzentrums ist sehr gut, alle 12 Impfzüge sind in Betrieb. Die Öffnungszeit ist seit dem 29. April noch einmal erweitert von 8.30 bis 19.30 Uhr, sodass pro Tag rund 6000 Personen geimpft werden können“, erläutert Regions-Sprecherin Christina Kreutz.

Zwei Drittel der Impfungen in Praxen

Am Mittwoch vergangener Woche wurde in Deutschland erstmals mehr als eine Million Menschen an einem Tag geimpft. Rund 700.000 dieser Impfungen nahmen Hausärztinnen und Hausärzte vor, etwa 300.000 wurden in Impfzentren verabreicht. Die Kosten für eine Impfdosis liegen zwischen 1,78 Euro (Astrazeneca) und 14,70 Euro (Moderna).

Von Susanna Bauch und Michael B. Berger