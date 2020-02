Hannover

Die Zahlen sind dramatisch: 80 Prozent der Patienten beim Dermatologen kommen mittlerweile wegen Tumoren der Haut – und nicht mehr wegen Allergien, Schuppenflechte oder Akne. „Vor allem Fälle mit weißem Hautkrebs gehen durch die Decke“, sagt Wolfgang Lensing, hannoverscher Hautarzt und Chef des niedersächsischen Berufsverbandes. Für die „irre Zunahme“ von Hautkrebsfällen macht der Mediziner die Tatsache verantwortlich, dass Menschen zunehmend der Sonne ausgesetzt sind. Daher unterstützt Lensing mit seinem Verband den Vorstoß der Deutschen Krebshilfe, Solarien bundesweit zu verbieten.

Hilfeschrei der Haut

Im Kampf gegen Krebserkrankungen haben die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention ( ADP) das Verbot von Sonnenbänken gefordert. Es sei ein wahnwitziger Trugschluss, dass gebräunte Haut immer noch als gesund und schön gilt, so Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der ADP. Der Bräunungsprozess sei immer ein Hilfeschrei der Haut. Davon, dass jede Solariennutzung zu gesundheitlichen Schäden führt, ist auch Lensing überzeugt. „Vor allem der weiße Hautkrebs entsteht zu 80 Prozent durch Sonnenbestrahlung – künstliche oder natürliche.“

Lange schon werde der Schutz vor UV-Strahlung thematisiert und viele Menschen würden sich besser vorbereiten – mit Sonnencreme, entsprechender Kleidung und abschirmenden Kopfbedeckungen. Auf der Sonnenbank werde zwar durchaus auf die Intensität der Strahlung geachtet, aber sie sei eine – vermeidbare – Zusatzbelastung für die Haut. Allerdings betont der Experte auch immer wieder die Gefahr durch reale Sonneneinstrahlung. Die Hautkrebsfälle würden durch die vielen „Fuerteventura-Rentner“ steigen.

Hautärzte fordern strengere Richtlinien

Der Berufsverband der Dermatologen kann sich ein Verbot durchaus vorstellen. „Wenn das aber zuviel Bevormundung sein sollte, fordern wir zumindest strengere Richtlinien.“ Neben der fachlichen Beratung, die hannoversche Sonnenstudios genauso bieten wie Schutzbrillen, sollten die Menschen vor dem Besuch auf der Sonnenliege ein Hautkrebs-Screening machen lassen. Außerdem solle ein individueller Bestrahlungsplan Pflicht werden – viele Studios bieten diesen bereits an, um eine extra auf den Hauttyp des Kunden abgestimmte Bestrahlungsintensität zu ermitteln.

Der Bundesfachverband Besonnung, der rund 1200 Sonnenstudios – davon auch Einrichtungen in Hannover – vertritt, ist anderer Ansicht: Wer moderat, das bedeutet für den Verband einmal pro Woche, auf die Sonnenbank gehe, habe kein erhöhtes Krebsrisiko. Für die Mitarbeiter eines Studios in der City gelten allerdings andere Regeln. „ Bei uns darf nur jeden zweiten Tag gesonnt werden. Außerdem machen wir vorher einen Hauttyp-Test. Wer da unter Kategorie eins oder zwei fällt, darf nicht auf die Liege“, so eine Angestellte. Sämtliche Auflagen würden in dem Studio befolgt, auch das Verbot für Minderjährige.

Schutz für Minderjährige

Auch für Mediziner Lensing ist es besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche wirksam vor der künstlichen Strahlung geschützt werden. Ein Verbot gibt es zwar bereits seit 2009, „aber eine Einhaltung ist besonders in öffentlichen Schwimmbädern oder auch Vereinen mit Solarien schwierig“, glaubt Lensing. Ein „Eltern haften für ihre Kinder“-Schild sei bei diesen integrierten Sonnenbänken nicht ausreichend. „Das kann ja in einem vollen Schwimmbad keiner richtig kontrollieren.“

Nach Angaben von ADP und Deutscher Krebshilfe erkranken pro Jahr in Europa rund 3400 Menschen infolge des Bräunens auf einer Sonnenbank an dem gefährlichen Schwarzen Hautkrebs. In etwa 800 Fällen führe die Erkrankung zum Tod. „Künstliche Sonnenbestrahlung erhöht eindeutig das Krebsrisiko“, betont auch der hannoversche Mediziner Lensing. Auch der sogenannte Weiße Hautkrebs bilde und vermehre sich unter der Strahlung. „Und auch Formen dieses Hautkrebses können metastasieren und sind daher als sehr risikoreich für die Patienten einzustufen.“

Keine Therapie im Sonnenstudio Ein Solarium oder eine Sonnenbank ist als Teil- oder Ganzkörperbestrahlungsgerät definiert, das zu kosmetischen Zwecken und zur Erzielung von biopositiven Wirkungen ( Bundesamt für Strahlenschutz) dient. Laut Gesetzgeber dient ein Sonnenstudio zudem ausschließlich der nicht-therapeutischen Besonnung mit künstlichen UV-Quellen. Seit 2012 gibt es in Deutschland die UV-Schutzverordnung (UVSV) zum Schutz vor schädlicher Wirkung künstlicher ultravioletter Strahlung. Diese sieht ein Beratungsgespräch durch qualifiziertes Fachpersonal vor, das schriftlich dokumentiert werden muss. Außerdem dürfen Minderjährige unter 18 Jahren nicht auf eine Sonnenbank, weil die Kinder- und Jugendhaut besonders gefährdet ist. Auch eine Einwilligung der Eltern hebt dies Verbot nicht auf. Die UVSV bestimmt, dass die sogenannte sonnenbrandwirksame Bestrahlungsstärke auf der Nutzfläche der Sonnenliege maximal 0,3 Watt pro Quadratmeter betragen darf. Dies entspricht der Bestrahlungsstärke der Sonne am Äquator zur Mittagszeit bei wolkenlosem Himmel und einem Sonnenstand von 90 Grad. Früher waren UV-Strahler mit einer deutlich höheren Stärke weit verbreitet. Heute darf der Wert von 0,3 Watt nicht überschritten werden. Ein Aufkleber auf der Sonnenbank muss darüber Auskunft geben, eine TÜV-ähnliche Überprüfung gibt es nicht.

