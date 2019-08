Hannover

Eigentlich hören Susanne und Thorsten Harth am liebsten Rockmusik. Zum Beispiel von ACDC, das kann man auch auf dem T-Shirt sehen, das der 48-Jährige Familienvater heute trägt. Aber sie wollten ihren beiden Kindern Emma und Lenny eine Überraschung bereiten und sind am Sonnabend aus Rothenburg an der Wümme nach Hannover gefahren. Denn auf der Gilde-Parkbühne trat am Nachmittag die Band „Deine Freunde“ auf.

Viele Kinder sitzen auf den Schultern der Väter

Die drei Musiker machen Hip-Hop für Kinder. Und das kommt gut an. Die Gilde-Parkbühne ist schon seit Wochen ausverkauft. Viele Kinder sitzen bei ihren Vätern auf den Schultern und singen und klatschen begeistert im Rhythmus mit, wenn Deine Freunde ihre Hits wie „Schokolade“ und „Märchen“ singen.

Die Kinder der Harths, Emma und Lenny, waren durch die Mutter auf die Musik gekommen. „Ich habe zufällig ein Stück im Radio gehört und das hat mir gefallen“, berichtet die 38-jährige Susanne Harth. Das hat sie dann ihren jetzt acht und zehn Jahre alten Kindern gezeigt „und die waren gleich ganz begeistert“. Seitdem laufen bei den Harths Songs von Deine Freunde fast immer und überall. „Deshalb können wir die Texte auch schon mitsingen“, berichtet die Mutter.

„Die wollen eben cool sein“

Ihr gefällt auch, dass die Texte genau die Realität wiederspiegeln. Zum Beispiel wenn die drei Musiker singen „ihr seid die besten Eltern der Welt, wenn ihr mein Taschengeld erhöht“, erzählt Susanne Harth. Die beiden Kinder haben die Eltern in den hinteren Publikumsreihen zurückgelassen, „da vorne wären wir ihnen wohl ein bisschen peinlich“, meint sie. „Die wollen eben cool sein.“

Derweil erzählen die drei Musiker von Erlebnissen mit Kindern oder sperren ein Bandmitglied in eine mobile Sauna, trotz der Hitze. So haben dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern Spaß an dem Konzert. Ihr Publikum nennen die drei in der Gilde-Parkbühne übrigens „Menschen mit dem besten Musikgeschmack der Welt“.

