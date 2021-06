Delta-Variante ist auf dem Vormarsch – aber nicht in der Region Hannover

Hannover

Bundesweit und landesweit steigt die Zahl der mit der Delta-Variante des Coronavirus infizierten Menschen stark an. In der Region Hannover spielt die besonders ansteckende und gefährliche Mutante des Coronavirus dagegen derzeit noch keine große Rolle. Das Gesundheitsamt der Region warnt dennoch vor Leichtsinn: Die Pandemie sei noch nicht ausgestanden, betonte der Mutanten-Experte des Gesundheitsamts der Region, Mediziner Hubert Thole. Die Variante habe noch einen geringen Anteil, das könne sich aber ändern.

Verdoppelung in Niedersachsen – 21 Fälle in der Region Hannover

In Niedersachsen haben sich bisher nachweislich 125 Menschen mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Das bedeutet im Vergleich zur Vorwoche fast eine Verdoppelung. in den vergangenen sieben Tagen sind 60 neue Fälle hinzugekommen. Auch bundesweit gibt es einen kräftigen Anstieg: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für die Woche bis zum 13. Juni, eine Zunahme der Delta-Fälle von etwa 270 auf 470 im Vergleich zum Zeitraum zwei Wochen vorher. Das entspricht einem Anteil von 15 Prozent am Infektionsgeschehen. Frischere Daten hat das RKI bisher nicht vorgelegt.

In der Region Hannover hat es bisher 21 bestätigte Fälle der Delta-Variante gegeben. Aktuell sind in der Region zwei Menschen mit der Variante infiziert, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt am Freitag. Die Delta-Variante hat nach Angaben des Gesundheitsamts weiterhin einen Anteil von rund 3 Prozent am gesamten Infektionsgeschehen. In der Region ist damit der Anteil unverändert geblieben.

Ministerin ist besorgt

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte dem NDR, die Delta-Variante verbreite sich in Niedersachsen sehr viel schneller, als die Vorgängervarianten. Der Anstieg sei „besorgniserregend“, betonte Behrens. Daher gelte es, die Impfquote schnell zu erhöhen, weil sich gezeigt habe, dass bei Menschen selbst nur mit Erstimpfung die Krankheitsverläufe weniger schwer seien.

Das RKI ist davon überzeugt, die Delta-Variante werde sich gegenüber den anderen Varianten auch in Deutschland durchsetzen. Derzeit dominiert noch die in Großbritannien entdeckte Variante Alpha (B.1.1.7) das Infektionsgeschehen. Allerdings sei der Anteil an positiven Fällen in der Stichprobe nach Wochen mit Werten um 90 Prozent mittlerweile auf 74 Prozent geschrumpft. Die Anteile der ebenfalls besorgniserregenden Varianten Beta (entdeckt in Südafrika) und Gamma (Brasilien) seien wie bisher niedriger und unauffälliger.

Von Mathias Klein