Hannover

In der Region Hannover hat sich die besonders stark ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus bislang nicht so kräftig verbreitet, wie im bundesweiten Durchschnitt. In der Region schwankt der Anteil der Delta-Variante zwischen 6 und 23 Prozent, teilte die Region am Freitag in Hannover mit. Derzeit sind von den 100 aktuell infizierten Menschen zehn mit der Delta-Variante infiziert.

Bundesweit breitet sich die Delta-Variante rasant aus. Nach Angaben des Robert Koch Instituts in Berlin verdoppelt sich die Zahl der mit Delta infizierten Mensch von Woche zu Woche. Die Experten sind sich sicher, dass die in Indien erstmals aufgetauchte Variante gegenüber den anderen Virus-Mutationen schon bald dominieren wird.

Trotz der relativ guten Lage gibt es in der Region große Sorge, dass sich die Variante auch hier stärker verbreiten könnte. Alle Reiserückkehrer aus Ländern, in denen Delta verbreitet ist (wie zum Beispiel Portugal oder Russland) müssten deshalb zwei Wochen in Quarantäne, unabhängig von einer Infektion. Regionspräsident Hauke Jagau rät bei Reisen zu besonderer Vorsicht.

Von Mathias Klein