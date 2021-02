Hannover

Im Prozess gegen Jörg K., der seine an Demenz erkrankte Mutter mutmaßlich in ihrer Wohnung in Hannover-Ricklingen verhungern und verdursten ließ, hat das Gericht am Dienstag das Urteil gefällt. Der 74-jährige Angeklagte aus Hamburg wurde wegen Aussetzung – weil er seine Mutter in einer hilflosen Lage im Stich gelassen hat – in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt.

„Nach den Feststellungen des Gerichts hat die unzureichende Pflege zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Mutter des Angeklagten geführt“, erklärte Amtsgerichtssprecher Koray Freudenberg. Das Gericht unter dem Vorsitz von Laurin Osterwold habe aufgrund eines rechtsmedizinischen Gutachtens jedoch nicht feststellen können, dass auch der Todeseintritt auf die unzureichende Pflege zurückzuführen ist. Die 93-Jährige hatte neben ihrer Demenz viele andere Vorerkrankungen und starb an multiplem Organversagen.

Anzeige

Überfordert mit Pflege

Das Gericht ist sich hingegen sicher, dass der Angeklagte, einziger Angehöriger und gerichtlich bestellter Betreuer, mit der Pflege der Mutter und der Suche nach einem Pflegeheimplatz überfordert gewesen sei. Die Polizei habe bei Jörg K. Tüten voller ungeöffneter Post gefunden. Von Dezember 2016 bis Juni 2017 hatte Jörg K. seine Mutter in ihrer Wohnung in Ricklingen betreut. Nach einem Krankenhausaufenthalt war seine Mutter zuvor zur Kurzzeitpflege in ein Pflegeheim in Wülfel gekommen, was Jörg K. nach eigenen Angaben wegen der „katastrophalen“ Zustände nicht zusagte.

„Wie Haut und Knochen sah sie aus“

Da er selbst in Hamburg wohnte, pendelte er und überließ seine Mutter dort zeitweise sich selbst, weil er der Meinung war, dass sie sich trotz ihrer Demenz noch selbst ausreichend mit Essen, Trinken und Medikamenten versorgen konnte. „Wie Haut und Knochen sah sie aus“, hatte ein Gerichtsmediziner bei der Verhandlung berichtet. Zwölf Kilogramm hatte sie während der sechs Monate in der Obhut ihres Sohnes abgenommen, am Ende wog die 1,52 Meter große Frau nur noch 26 Kilogramm.

Sohn schlug Hilfsangebote aus

Beratungsgespräche von dem ehemaligen Heim, der Stadt und Hilfsangebote von Nachbarn seiner Mutter hatte K., der lange Jahre im Hamburger Rotlichtmilieu und Boxsport tätig war, ausgeschlagen.

Mit dem nun gesprochenen Urteil endet der Prozess, der zuvor mehrmals verschoben worden war, weil der Angeklagte nicht im Gericht erschienen war oder weil zunächst seine Schuldfähigkeit geprüft werden sollte.

Von Inga Schönfeldt