Hannover

Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover sind am Sonntag bei der Demo der Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Schützenplatz konsequent gegen Verstöße gegen die Auflagen vorgegangen. Viele der Teilnehmenden trugen keine Maske oder hielten sich nicht an die Abstandsgebote. Auch die Redner auf der Bühne standen zum Teil dicht gedrängt nebeneinander.

Da mehrere Durchsagen der Beamten mit dem Hinweis auf die geltenden Regeln offenbar wenig fruchteten, griffen sie schließlich ein. Sie ahndeten insgesamt 75 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz mit Ordnungswidrigkeiten. Zudem leiteten sie in vier Fällen strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des falschen Ausstellens von Attesten gegen das Tragen einer Maske ein.

Polonaise durch den Zug – ohne Masken

Auch auf dem Rückweg von der Versammlung auf dem Schützenplatz hielten sich einige der Teilnehmer nicht an die Coronabestimmungen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter kursiert ein Video, das eine Gruppe von Demonstranten im Zug von Hannover nach Berlin zeigt. Die Teilnehmer machen eine Polonaise durch den Zug, verstoßen dabei gegen die Mindestabstände und tragen keine Masken.

Neue Demo der Gegner der Corona-Maßnahmen geplant

Inzwischen bereitet sich die Behörde auf die nächste Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor. Am Sonntag wollen Pandemieleugner und Anhänger von Verschwörungsfantasien auf dem Opernplatz in Hannover demonstrieren. Die Polizei rechnet mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich. Es handelt sich dabei um die Versammlung, die ursprünglich für den 7. Februar geplant war und die dann wegen der Witterungsverhältnisse abgesagt worden war.

Die Veranstaltung auf dem Opernplatz wird unter anderem organisiert von dem ehemaligen TV-Schauspieler Mustafa Alin. Er hatte im Dezember Schlagzeilen gemacht, nachdem er sich unter einem Vorwand Zutritt zu einem Krankenhaus in Langenhagen verschafft hatte und dort mit seinem Handy die trotz der Corona-Pandemie angeblich leeren Stationen filmte. Die Polizei leitete daraufhin auch ein Ermittlungsverfahren gegen Alin wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen ein.

Suspendierter Polizist aus Hannover als Redner geplant

Auf der Liste der Redner bei der Versammlung auf dem Opernplatz steht auch eine 54 Jahre alte Ärztin aus Duderstadt. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Sie soll in 16 Fällen falsche Atteste gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgestellt haben. Ebenfalls als Redner auf dem Opernplatz angekündigt ist auch der inzwischen suspendierte Beamte der Polizeidirektion Hannover, Michael Fritsch. Der Kriminalhauptkommissar war Anfang August erstmals als Redner auf einer „Querdenken“-Demo in Dortmund aufgetreten. Seitdem schlägt er bei seinen Reden immer radikalere Töne an.

Von Tobias Morchner