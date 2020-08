Hannover

Beschäftigte der Baubranche haben am Freitag in Hannover für einen besseren Tarifvertrag demonstriert. Rund 100 Betroffene waren dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und hatten sich ab 10 Uhr auf der Baustelle an der Göttinger Chaussee/Tillystraße versammelt. Sie fordern 6,8 Prozent mehr Lohn, 100 Euro mehr Lohn pro Monat für jeden Auszubildenden und die Anrechnung des Weges zur Arbeitsstelle auf die Arbeitszeit. Ähnliche Aktionen fanden zeitgleich in insgesamt elf weiteren Regionen in der Bundesrepublik statt. In der kommenden Woche sollen in Berlin die Schlichtungsverhandlungen beginnen.

Die Arbeitnehmer kritisieren, dass die Arbeitgeber bislang kein eigenes Angebot in die seit Februar laufenden Tarifverhandlungen eingebracht haben. „Das kann man nicht als Tarifverhandlungen bezeichnen“, sagte Eckhard Stoermer von der Gewerkschaft IG BAU in seiner Rede. Die derzeitige Auftragslage sei gut, die Branche verzeichne ein Plus von 2,1 Prozent, sagte der Gewerkschafter weiter. Das Argument der Arbeitgeber, im kommenden Jahr würden die Auswirkungen der Corona-Krise erst spürbar, ließ Stoermer nicht gelten. „Wir haben mit den Kommunen gesprochen. Sie haben uns versichert, dass das Geld für die geplanten Bauvorhaben da ist“, sagte Gewerkschafter Stoermer.

„Angemessene Einigung finden“

Der Verband Baugewerblicher Unternehmer in Niedersachsen hält dagegen die Forderungen der Gewerkschaften für unverhältnismäßig. „Wir hoffen, dass die Gewerkschaft die konjunkturelle Lage erkennt und wir eine angemessene Einigung finden“, sagte Matthias Wächter, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes am Freitag in einer Pressemitteilung. Denn die ersten Zahlen würden bereits jetzt belegen, dass der erste Einbruch im Baugewerbe bereit im Herbst zu erwarten sei.

Von Tobias Morchner