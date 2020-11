Demo gegen Coronamaßnahmen: Polizei Hannover erwartet mehr Teilnehmer

Hannover

Die Zahl der Teilnehmer bei der Versammlung der Gegner der Coronamaßnahmen am Sonnabend auf Hannovers Opernplatz könnte größer werden, als bislang angenommen. Davon geht die Polizeidirektion jetzt aus. Die Organisatoren des Protests, die Initiative „Querdenken 511“, hatte ursprünglich mit 600 Demonstranten gerechnet. Die Polizei erwartet nach neusten Einschätzungen zwischen 700 und 900 Teilnehmern. Gegen die „Querdenker“-Versammlung wollen bis zu 800 Menschen rund um den Opernplatz demonstrieren. In diesem Bereich ist am Sonnabendnachmittag mit Behinderungen und der Beeinträchtigung des Verkehrs zu rechnen.

„Werden uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen“

Die „Querdenker“ beginnen ihre Versammlung gegen 15 Uhr. Geplant sind verschiedenen Rede- und Musikbeiträge. Die Proteste gegen dieses Treffen starten ab 14 Uhr. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat in einem Interview mit der HAZ ein konsequentes Einschreiten der Einsatzkräfte bei Verstößen gegen die zulässigen Auflagen angekündigt. „Wir werden uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen von denjenigen, die diesen Staat vorführen wollen“, sagte der Minister.

Es bleibt abzuwarten, ob die Polizei diese Ankündigung am Sonnabend in die Tat umsetzen wird. Bei einer ähnlichen Versammlung am Freitag vor einer Woche mit 500 Gegnern der Coronamaßnahmen und zahlreichen Verstößen gegen die Auflagen hatten die Einsatzkräfte lediglich vier Ordnungswidrigkeitsverfahen gegen Teilnehmer eingeleitet.

Polizeigewerkschaft ruft zur Besonnenheit auf

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen ruft die Teilnehmer der „Querdenker“-Demo am Sonnabend in Hannover zur Vernunft auf. Der Staat könne nicht dabei zusehen, wie sich die ganze Gesellschaft an die sinnvollen und notwendigen Regeln halte und massive Einschränkungen in Kauf nehme, während sich ein kleiner Teil der Bevölkerung auf solchen Demonstrationen einfach darüber hinwegsetze, sagte GdP-Landes-Chef Dietmar Schilff.

Der niedersächsische Landesverband der Gewerkschaft Deutscher Journalisten-Verband (DJV) hat sich im Vorfeld der Demo gegen die Coronamaßnahmen an Innenminister Pistorius gewandt. Journalistinnen und Journalisten seien bei der Berichterstattung über „Querdenker“-Demos in der Vergangenheit attackiert und in ihrer Arbeit behindert worden. Vertreter der „Querdenker“ hätten sich mit gefälschten Presseausweisen unter die Reporter vor Ort gemischt, um Unruhe zu stiften. „Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, bei der angekündigten „Querdenker“-Demonstration in Hannover für eine freie Berichterstattung Sorge zu tragen“, schreibt DJV-Landes-Chef Frank Rieger.

Von Tobias Morchner