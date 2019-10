Aus allen vier Himmelsrichtungen rollen am Dienstag rund 1000 Trecker auf Hannover zu. Grund ist die große Bauern-Demo am Maschsee. Die Sternfahrt startet in sieben Gemeinden, allerdings ist der exakte Routenverlauf noch offen. Autofahrer sollten sich auf massive Staus auf den Hauptverkehrsstraßen einstellen.