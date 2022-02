Demo in Hannover: 200 Gegner von Corona-Maßnahmen protestieren in der List

Hannover

Am Mittwochabend sind nach Schätzungen der Polizei mehr als 200 Gegner staatlicher Corona-Maßnahmen durch Hannover gezogen. Die Teilnehmer der angemeldeten Demo „Walk to Freedom“ hatten sich den Stadtteil List für ihren Protest ausgesucht. Etwa zehn Gegendemonstranten stellten sich dem Zug mehrmals in den Weg. Begleitet wurde der Tross von einem massiven Polizeiaufgebot.

Die Demo startete und endete mit Kundgebungen am Weißekreuzplatz. Die Teilnehmer zogen nicht nur über die Lister Meile und durch die Ferdinand-Wallbrecht-Straße, sondern auch lautstark durch kleine Wohnstraßen. Viele Menschen standen an offenen Fenstern und verfolgten das Geschehen.

Gegendemonstranten zeigten den Teilnehmern des „Walk to Freedom“ immer wieder den Stinkefinger. Quelle: Frank Tunnat

Den mehr als 200 Protestierern stellten sich immer wieder etwa zehn Gegendemonstranten in den Weg. Sie zeigten den Gegnern der Corona-Maßnahmen den Stinkefinger und riefen: „Ihr Spinner!“

Laut Polizeisprecher Dennis Schmitt blieb alles friedlich: „Es gab keinerlei Strafanzeigen.“ Im Protestzug hielten sich die Teilnehmer an die Maskenpflicht. Allerdings gingen links und rechts des Trosses auch eine ganze Reihe sogenannter „Spaziergänger“ mit – ohne Mund-Nasen-Bedeckungen.

Von Britta Mahrholz