Hannover

Luftballons in leuchtendem Orange, orangefarbene Warnwesten: Die Gegner der Impfpflicht, die sich am Steintor in Hannover versammelt haben, fallen auf – auch weil viele der mehr als 200 Demonstranten kleine Kinder in Buggys, Fahrradanhängern oder Tragetüchern dabei haben. „Finger weg von unseren Kindern“ und „Impfen muss Elternsache bleiben“ steht auf den Transparenten der Väter und Mütter. Manche halten große Spritzen oder tragen Mundschutz gegen die „Spahnische Grippe“. Auch eine Gruppe von der Naturheilkunde nahe stehenden Kinderärzten hat sich angeschlossen. Mit einem Banner „Ärzte für eine freie Impfentscheidung“ setzen sie sich an die Spitze des Demonstrationszuges, der sich auf den Weg zum Kröpcke macht.

Junge Familien betrifft das von den Demonstranten kritisierte Gesetz besonders, das der Bundestag im November verabschiedet hat. Es gilt ab dem 1. März und sieht vor, dass Kinder und Mitarbeiter in Kindertagesstätten und Schulen, Erzieher und Lehrkräfte, Tagesmütter, Bewohner und Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften sowie das Personal von Krankenhäusern gegen Masern geimpft sein müssen. Demnach können Eltern, die ihren Nachwuchs in einer Einrichtung betreuen und sie nicht impfen lassen, mit einem Bußgeld von 2500 Euro bestraft werden. Hintergrund ist ein weltweiter, auch in Niedersachsen deutlicher Anstieg der potenziell tödlichen, hoch ansteckenden Krankheit in den vergangenen Jahren.

„ Masern keine große Gefahr“

Die Impfpflichtgegner halten die Masern indes für keine so große Gefahr. Viele der Berichte über die Ausbreitung und über mögliche Folgeschäden seien grob übertrieben, meint Carola Javid-Kistel aus Duderstadt. Die Ärztin und Homöopathin spricht bei der Kundgebung am Steintor davon, dass dagegen viel zu wenig über mögliche Impfschäden berichtet werde, die sie immer wieder in ihrer Praxis erlebe. „Die Nebenwirkungen der Impfstoffe reichen von Lungenentzündung und Epilepsie bis zum Herzstillstand“, sagt sie. Die Impfstoffe, in der Regel in einer Kombination Masern-Mumps-Röteln und manchmal auch noch gegen Windpocken verabreicht, seien zu wenig erforscht und würden verharmlost. Zur Illustration hat Javid-Kistel Bilder von Babys dabei, bei denen die Impfung schlimme Ausschläge hervorgerufen hat; auch Behinderungen seien als Folge nicht selten.

Ohne Impfung gestärkt in den Alltag? Einige Demoteilnehmer sind der Meinung, der Köper müsse ohne Impfung mit Erregern klarkommen. Quelle: Katrin Kutter

Nicht alle Teilnehmer der Demonstration teilen diese Besorgnis. Arnim Schneider aus der Südstadt, der mit seinem vierjährigen Sohn Ferdinand an der Demonstration teilnimmt, äußert Respekt und Verständnis für diejenigen, die ihre Kinder impfen lassen. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts sind in Hannover und Niedersachsen 94 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Masern geimpft, also zweimal. Aus Schneiders Sicht behindert das Impfen jedoch eine gesunde Auseinandersetzung des Menschen mit Kinderkrankheiten. „Der Körper muss nicht durch Spritzen, sondern auf natürliche Weise damit klar kommen“, sagt der IT-Administrator. Ferdinand und seine zwei Geschwister hätten die Windpocken durchgemacht und seien nach der vierwöchigen Haus-Quarantäne „gestärkt in den Alltag gegangen“.

Verlust von Betreuungsplatz droht

Von nun an droht Impfgegnern allerdings der Verlust des Betreuungsplatzes für ihre Kinder, ein Verweis von der Schule dagegen ist wegen der Schulpflicht unwahrscheinlich. Kitas müssen Bußgelder zahlen, wenn sie nicht geimpfte Kinder betreuen. Das Gesetz ordnet keine Zwangsimpfungen für Verweigerer an, sondern eine Nachweispflicht per Impfpass oder ärztlichem Attest. Ausnahmen gelten für Kinder unter einem Jahr und für Menschen, die Impfungen generell nicht vertragen. Wer sich als Beschäftigter einer Gemeinschaftseinrichtung dem Impfen verweigert, darf dort nicht mehr arbeiten – es sei denn, er oder sie ist vor 1971 geboren oder hat die Masern nachgewiesenermaßen durchlitten.

Nina Thieße aus der Calenberger Neustadt, die mit ihrer acht Jahre alten Tochter Annelie am Steintor demonstriert, befürchtet, dass auch die Schulen demnächst auf einem ausgefüllten Impfpass bestehen werden. Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz lehnt sie nicht zuletzt aus Prinzip ab. „Wir wollen uns nicht von der Politik fremdbestimmen lassen“, sagt die junge Mutter. Da das Gesetz bundesweit gelte, blieben dagegen ihr leider nicht viele Optionen, meint die 34-Jährige: „Es kann sein, dass wir auswandern.“

Von Gabriele Schulte