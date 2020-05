Hannover

Inhaber und Angestellte niedersächsischer Reisebüros und Reisebus-Unternehmer haben am Mittwoch in Hannover für schnelle finanzielle Hilfen demonstriert. Sie fürchten die Insolvenz, sollte die Politik nicht rasch handeln und beispielsweise sofortige Finanzspritzen ermöglichen. Um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, fuhren rund 30 Reisebusse vom Schützenplatz aus einmal um die Innenstadt. Vor dem Landtag protestierten wiederum bereits zum zweiten Mal etwa 200 Beschäftigte der Reisebüro-Branche.

„Wir sehen unser gesamtes Lebenswerk den Bach runtergehen“, sagte Stefanie Tiedau vom Tui-Reisecenter in Wunstorf vor dem Landtag. Seit 28 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann das Reisebüro, insgesamt hängen acht Jobs daran. „Vulkanausbrüche, den 11. September, Diktaturen – wir haben schon viel erlebt“, sagt die 52-Jährige. „Aber so etwas wie jetzt wegen Corona gab es noch nie.“ Ihre Forderungen und die der Kollegen: dass die Reisebüros die Provisionen für bereits gebuchte Reisen trotz Stornierung nicht zurückzahlen müssen und einmalige Soforthilfen, die nicht beglichen werden müssen.

„Wir haben voll zu tun – ohne Umsatz“

Ähnliches ist von der Reisebus-Branche zu hören: Auf dem Schützenplatz reihten sich kurz vor 12 Uhr fast 30 Fahrzeuge aus ganz Niedersachsen auf, einige mit Traueranzeigen für die verstorbene Branche versehen. „Nur unsere Fahrer sind in Kurzarbeit“, sagte Oliver Beckmann vom gleichnamigen Unternehmen in Badenstedt. Das Personal in den Büros arbeite dagegen weiter, um alle gebuchten Reisen rückabzuwickeln. „Wir haben voll zu tun, allerdings ohne Umsatz“, sagte Beckmann. Neben Finanzhilfen verlangt die Branche klare Ansagen, ab wann und unter welchen Auflagen die Busse wieder fahren können. Mit lautem Hupkonzert rollten die Busse am Mittag durch die City, ihr Weg führte auch direkt am Landtag vorbei – unter tosendem Applaus der Reisebüro-Mitarbeiter.

Von Peer Hellerling