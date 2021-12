Hannover

Am Donnerstagabend hat es in der hannoverschen Innenstadt erneut mehrere nicht angezeigte Versammlungen von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Wie die Polizei Hannover mitteilt, erkannten die Einsatzkräfte an verschiedenen Orten in der City Kleinstgruppen, die angesprochen und aufgrund ihres Verhaltens zu nicht angezeigten Versammlungen deklariert wurden. Wenig später lösten sich die Gruppierungen nach Polizeiangaben auf.

Wie viele Menschen insgesamt an den sogenannten „Spaziergängen“ teilgenommen haben, dazu kann die Behörde keine Angaben machen. Es handelte sich um „mehrere auffällige Gruppierungen mit in der Spitze bis zu sechs Teilnehmenden“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Mehrere Personen fielen beispielsweise auf, weil sie eine brennende Kerze durch die Straßen trugen. So wurden entsprechende Gruppen gegen 19 Uhr etwa am Kröpcke und an der Bahnhofstraße festgestellt.

Polizei verfügt Hygieneauflagen

„Nachdem die Polizei die Personen angesprochen hatte, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich jeweils um nicht angezeigte Versammlungen handelte“, so Bertram. Entsprechend wurden die Gruppen in der Folge als solche deklariert und örtlich beschränkt. Zudem wurden Hygieneauflagen verfügt. Wenig später entschieden sich die Teilnehmenden, die Versammlungen zu verlassen. „Letztlich gingen alle Gruppierungen auseinander“, so Bertram.

Außerdem kontrollierte die Polizei am Donnerstagabend weitere zusammenstehende Personen, bei denen es sich jedoch nicht um Versammlungen handelte. Bei der Kontrolle wurden allerdings Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz bekannt. In der Folge wurden bei zwei solcher Kontrollen insgesamt sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Härteres Durchgreifen bei Spaziergängen

Zuletzt hatten sich mehr als 400 Menschen zu „Spaziergängen“ durch Hannovers Innenstadt versammelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ignorierten Ansagen der Polizei, bewegten sich frei durch die City und nutzten mit Hinblick auf das Versammlungsrecht juristische Schlupflöcher. Wie auch bei anderen Demos wurde kein obligatorischer Versammlungsleiter ernannt.

Niedersachsens Landespolizeipräsident Axel Brockmann hatte erst am Donnerstagnachmittag ein strikteres Vorgehen gegen Corona-Protestler angekündigt. „Wir werden ein gezieltes Unterlaufen der Beschränkungen nicht akzeptieren“, sagte Brockmann.

Von Manuel Behrens