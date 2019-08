Hannover

Basisdemokratie in der Grundschule – kann das gehen? Für die Mitglieder des Schülerrates der Gebrüder-Körting-Schule ist das keine Frage. Ob vegetarisches Mittagessen in der Mensa oder die Möglichkeit, die Pause auch mal drinnen und nicht zwangsweise auf dem Hof zu verbringen – die Grundschüler haben in den vergangenen Jahren schon einiges durchgesetzt.

„Und was ist, wenn ihr euch nicht einigen könnt?“, fragt Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Klassensprecher der Jahrgangsstufen 1 bis 4, die den Schülerrat bilden, bei seinem Besuch in der Badenstedter Grundschule am Donnerstag. „Na, dann stimmen wir ab“, antwortet ein Junge. „Und die Mehrheit entscheidet dann?“, hakt Tonne nach. „Klar.“ Die Kinder nicken.

Mitbestimmung von Anfang an als Ziel

Schulleiterin Anke Berndt erklärt, dass das mit dem Mehrheitsprinzip nicht immer so ganz einsichtig sei, aber am Ende doch von allen akzeptiert werde. Dass Kinder mitbestimmen dürfen, sei von Anfang an Credo der 2002 gegründeten Schule gewesen. Die ist als Außenstelle der Friedrich-Ebert-Schule mit 23 Kindern gestartet und hat heute 240 Schüler.

Kinderfragen zu bestimmten Themen seien auch immer wieder Teil des Unterrichts, sagt Berndt: „Kinder fragen Sachen, die nicht im Schulbuch stehen und die nicht so einfach zu beantworten sind, die bringen uns Lehrer manchmal ganz schön zum Schwitzen.“

Demokratieerziehung ist einer der Schwerpunkte, die Minister Tonne sich für dieses Schuljahr auf die Fahnen geschrieben hat. Dazu gehört auch das Ziel, Kinderrechte in Grundschulen zu stärken. Am nächsten Montag gibt es dazu eine große Auftaktveranstaltung auf dem Messegelände mit 600 Teilnehmern. Schulen wie die Gebrüder-Körting-Schule habe er für seine Initiative zum Vorbild genommen, sagt Tonne. Warum sie sich im Schülerrat engagierten, möchte er noch von den Kindern wissen. Eine Motivation schwingt in allen Antworten mit: Sie wollen sich für andere einsetzen. Der Minister fühlt sich bestätigt: Basisdemokratie kann nicht früh genug starten.

Mehr aktuelle Berichte aus Hannovers Schulen Aktuelle Infos für Lehrer, Eltern und Schüler in Hannover: Die HAZ berichtet laufend über Themen rund um die Schulen der Stadt.Auf dieser Seite finden Sie alle Artikel auf einen Blick.

Von Saskia Döhner