Hannover

Die globale Klimaschutzbewegung Fridays-for-Future rückt zumindest in Hannover enger zusammen. An der inzwischen bereits fünften Demonstration der lokalen Initiative haben am Freitag in Hannover zwar wieder rund 2000 Schüler und Studenten teilgenommen. Die Zahl der jungen Umweltschutzaktivisten blieb jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Im Vorfeld hatten die Polizei und auch die Organisatoren aus dem rund 20-köpfigen Aktionsteam etwa 4000 Demonstranten angekündigt. An der dritten Demonstration im März hatten noch etwa 8000 junge Menschen teilgenommen. Bei der Fahrraddemo in den Osterferien waren rund 600 dabei.

Die geringere Beteiligung war unmittelbar vor der Auftaktkundgebung auf dem Opernplatz auch dem 19-jährigen Versammlungsleiter Timon Ziehlke nicht entgangen. „Das füllt sich gleich bestimmt noch“, sagte Ziehlke zuversichtlich. Vor dem ersten Redebeitrag auf dem Lastwagenpodest machten die jungen Klimaschützer jedoch aus der Not eine Tugend. „Kommt näher an die Bühne“, sagte ein Mitglied des Organisationsteams und bat die Versammlungsteilnehmer auch sinnbildlich, noch enger zusammenzurücken. Anschließend setzte sich der Protestzug mit Bannern, Plakaten und lautstark gerufenen Parolen in Richtung Neues Rathaus in Bewegung – eskortiert von der Polizei. Derzeit ziehen die Fridays-for-Future-Demonstranten immer noch durch die Innenstadt. Ziel ist eine Abschlusskundgebung – wieder auf dem Opernplatz.

Von Ingo Rodriguez