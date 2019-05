Hannover

Protest gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren: Rund 200 Mitglieder und Anhänger der Organisation Animal Rights Watch (ARIWA) marschieren am Sonnabend seit 12.30 Uhr durch Hannovers Innenstadt und fordern die Schließung aller Schlachthöfe – nicht nur in ganz Deutschland, sondern möglichst weltweit. Die Kleidung vieler Demonstranten ist rot. So wollen die Tierschützer das Blut leidender Nutztiere symbolisieren und auf die Not von Rindern, Kühen und Kälbern hinweisen, die ihrer Meinung nach in Schlachthäusern massenhaft sinnlos getötet werden.

Neun Demos in neun deutschen Städten

„Gemeinsam treten wir für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein, die für Geschmacksmomente leiden und sterben. Schlachthäuser stehen stellvertretend für all die Gewalt, die Menschen den sogenannten Nutztieren ohne Notwendigkeit antun“: So haben die Veranstalter von der ARIWA-Ortsgruppe Hannover vor dem Start des Protestmarsches ihre Aktion begründet. Die Demonstration in Hannover gehört zur einer ganzen Aktionsreihe: Insgesamt plant ARIWA nach eigenen Angaben bis zum August neun Demonstrationen in ganz Deutschland. In der vergangenen Woche sollen demnach beim Auftakt in Hamburg rund 400 Tierrechtler mitmarschiert sein.

Aktivisten fordern Verzicht auf Tierprodukte

In Hannover hatten sich die Protestler schon am Vormittag auf dem Platz an der Marktkirche getroffen und an Ständen über die Ziele der Organisation informiert. Die Aktivisten fordern für Tiere die gleichen Rechte wie für Menschen: Niemand dürfe aufgrund seiner Lebensform, Herkunft, des Geschlechts oder anderer Merkmale minderwertig behandelt werden, so lautet der Grundsatz der Tierrechtler. Von der Zucht bis zur Tötung seien Tiere der Menschheit ausgeliefert. Das Ideal der Tierrschützer: ein veganes Leben und völliger Verzicht auf Tierprodukte.

Protestmarsch führt durch die gesamte Innenstadt

In diesem Jahr setzen die Aktivisten den Schwerpunkt ihrer alljährlichen Protestreihe auf das Leiden von Rindern: „Sie sterben für Fleisch, sie sterben für Leder, sie sterben für Milch“, so lautet der Vorwurf von ARIWA. Im vergangenen Jahr hatten sich nach Angaben des Veranstalters ihre Aktivisten in 35 Städten und 15 Ländern an der Bewegung beteiligt. In Hannover marschieren die Tierrechtler am Sonnabend noch bis etwa 15 Uhr von der Marktkirche über den Ballhofplatz, die Leinstraße und die Osterstraße zum Opernplatz. Nach einer Zwischenkundgebung geht es über den Ernst-August-Platz zum Steintor und zurück zur Marktkirche. Begleitet wird der Protestmarsch von der Polizei. Es kommt wegen der Demonstration in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Von Ingo Rodriguez