Lautstarker Protest gegen ein geplantes Abschiebezentrum in Langenhagen: Rund 150 Gegner demonstrieren zurzeit vor dem Hauptbahnhof und in der gesamten Innenstadt gegen eine zentrale Dienststelle als Erweiterung der Landesaufnahmebehörde ( LAB). Sie fordern ein Bleiberecht für schutzbedürftige Flüchtlinge und integrierte Einwanderer. Die Protestaktion hat um 14 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Ernst-August-Platz begonnen und wird nun mit einem Marsch durch die City fortgesetzt. Die Aktivisten ziehen mit Protesbannern und Schildern durch die Innenstadt und rufen lautstark Parolen.

Aktivisten fordern Bleiberecht für alle Menschen

Den Protestmarsch haben Vertreter des Bündnisses „Nein zur zentralen Abschiebebehörde“ organisiert. Die Initiative hatte sich vor etwa drei Monaten gegründet und arbeitet eng mit dem Flüchtlingsrat zusammen. Ihre Kritik: Die vom Land geplante Erhöhung der Abschiebequote sei menschenverachtend. In einer zentralen Behörde werde ohne persönlichen Kontakt nach Aktenlage entschieden. „Wir fordern Bleiberecht für alle Menschen überall“, sagt ein Bündnisvertreter über eine Lautsprecheranlage aus einem Minitransporter heraus.

Sebastian Rose vom Flüchtlingsrat Niedersachsen geht ins Detail: „Die Landesregierung muss Mittel für eine unabhängige Bleiberechtsberatung sichern, anstatt Millionen Euro in eine Abschiebezentrale zu stecken“, sagt Rose. Benötigt würden Bleiberechtsperspektiven. Hunderte Menschen, die in Niedersachsen ihren Lebensmittelpunkt und Arbeit gefunden hätten, seien stattdessen von Abschiebung bedroht. Mit der Teilnehmerzahl sind die Organisatoren zufrieden. „Wir haben die Veranstaltung extra auf einen Sonnabendnachmittag gelegt, damit sich uns möglichst viele Protestler anschließen“, sagt Versammlungsleiterin Pia Krumwiede kurz vor dem Beginn des Protestmarsches mit zwei weiteren geplanten Kundgebungen.

Protestler halten Abschiebezentrum für falsches Signal an Gesellschaft

Bereits Anfang Juli hatten die Gegner des Abschiebezentrums anlässlich eines Protestmarsches in Langenhagen ihre Ablehnung gegen eine Erhöhung der Abschiebequote zum Ausdruck gebracht. In Langenhagen soll wegen der Nähe zur LAB und zur Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Hannover – mit der zentralen Stelle für Abschiebehaft – die neue behördliche Einrichtung des Landes entstehen. Das hatte im Mai Niedersachsens Inneminister Boris Pistorius ( SPD) verkündet.

Dies sei ein falsches politische Signal an die aufnahmebereite Gesellschaft, sagt Rose: „Das Land stellt 200 Beamten ein, um die Bleiberechtsperspektiven für schon lang ansässige Menschen erst noch umfassend zu prüfen.“ Auch ein Blick auf die Zahlen verdeutliche den falschen Schwerpunkt der Landesregierung. „Die Zahl der schutzberechtigten Personen ist seit 2015 in Niedersachsen deutlich angestiegen, die der Ausreisepflichtigen dagegen nur wenig“, sagt Rose.

In Langenhagen entstehen 200 neue Büros für Abschiebemaßnahmen

Aufgabe der neuen Zentralbehörde soll laut Innenministerium sein, Abschiebungen effektiver zu gestalten. In Langenhagen sollen bis zu 200 Büros für Sachbearbeiter entstehen. Laut Flüchtlingsrat Niedersachsen wurden im Haushalt für 2019 bereits 50 neue Stellen eingestellt. Mit der Umsetzung wurde demnach zum 1. Juli bereits begonnen. Die ersten Mitarbeiter seien bereits am Standort in Langenhagen und hätten ihre Tätigkeit aufgenommen.

Nach den Plänen des Ministeriums soll die neue Zentralbehörde künftig die Identität von Personen ohne Ausweisdokumente klären und Passersatzpapiere beschaffen, die Abschiebung – einschließlich Flugbuchung und Vollzug – organisieren, Abschiebungen beantragen und auch über Vollzugshindernisse und Reisefähigkeit entscheiden.

Grund dafür sind die vielfältige Probleme der eigentlich zuständigen Kommunen. Nach Medienberichten ist im vergangenen Jahr in Deutschland fast jede zweite Abschiebung gescheitert. Auch in Niedersachsen geht die Zahl der Abschiebungen zurück: von 1959 im Jahr 2016 auf 1445 im vergangenen Jahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Ausreisepflichtigen von 20.000 auf 22.260.

Von Ingo Rodriguez