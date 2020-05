Hannover

Etwa 200 Paar Turnschuhe haben Demonstranten am Sonnabendnachmittag vor dem Landtag in eine lange Reihe aufgestellt. Mit der Aktion protestierten Fitnessstudiobesitzer, -mitarbeiter und -nutzer gegen die Schließung aufgrund der Coronakrise. Sie forderten die Regierung auf, die Studios im Mai wieder öffnen zu lassen. Etwa 100 Menschen hatten sich zu dem Protest versammelt und hängten Plakate mit Slogans wie „Muskeltraining ist systemrelevant“, „Kraftsport stärkt das Immunsystem“ und „Lockdown kostet Existenzen“ an die Begrenzung des Hannah-Ahrendt-Platzes.

Dass Kraftsport wichtig für die Gesundheit ist, steht bei der Demonstration im Vordergrund. Quelle: Samantha Franson

Anzeige

Demo-Organisator: „ Fitnessstudios können Hygiene einhalten“

„Wir sind relevant für die Gesundheit der Menschen und damit für das Gesundheitssystem“, sagt der Organisator der Demonstration, Kiro Feldmann bei seiner Eröffnungsrede. Der 47-jährige Fitnesstudiobesitzer aus Bad Fallingbostel (Heidekreis) kann nicht nachvollziehen, warum er und seine Kollegen ihre Einrichtungen weiter geschlossen halten müssen. Bei im sei es kein Problem, die Hygienevorschriften einzuhalten, sagt Feldmann im Gespräch. „Außerdem glaube ich, dass die Bevölkerung ein Feingefühl in der Krise entwickelt hat und jeder das Risiko selbst einschätzen kann.“ Eine Personenbegrenzung in den Studios halte er allerdings für sinnvoll. „Und meinetwegen auch eine Maskenpflicht.“

Weitere HAZ+ Artikel

Fitnesstudiomitarbeiter sind in Kurzarbeit

Mitorganisatorin Melanie Lauff, Besitzerin eines Fitnessstudios in Hermannsburg (Kreis Celle), verzeichnete in den vergangenen Monaten über 100 Kündigungen. „Nicht alle wegen Corona, aber auch“, sagt sie. Die Situation belaste sie psychisch sehr. „Wir müssen jeden Monat betteln und bitten, dass die Kunden weiter überweisen“, sagt die 42-Jährige. „Das ist kein schönes Gefühl und der Druck ist enorm.“ Ihre Mitarbeiter habe sie alle in Kurzarbeit schicken müssen, und da auch viele Fitnessstudiobesucher in Kurzarbeit seien, könne sie die Kündigungen auch verstehen.

Etwa 100 Teilnehmer sind zur Demonstration auf den Hannah-Ahrendt-Platz gekommen. Quelle: Samantha Franson

„Es gibt aber auch viele, die anrufen und sagen: ,Bucht weiter ab’“, erzählt Lauff. Eine ehemalige Kundin, die eigentlich schon lange gekündigt habe, weil sie weggezogen sei, habe sogar einen neuen Vertrag gemacht, um Lauff und ihren Mann zu unterstützen. „Diese Geschichten muss man auch erwähnen“, sagt die 42-Jährige. Trotzdem sei es dringend nötig, die Studios noch im Mai wieder zu öffnen, sagt Lauff – „sonst wird es knapp.“

Ältere Menschen haben wieder Schmerzen

Zudem seien die Fitnessstudios wichtig für die Gesundheit der Menschen, sagt Lauff bei ihrer Rede vor den Demonstranten. „Es tut mir in der Seele weh, wenn Menschen, die sich lange eine Fitness und Gesundheit aufgebaut haben, jetzt wieder Schmerzen haben.“ Das betreffe vor allem ältere Menschen. „Es geht um die Gesundheit“, sagt auch Feldmann.

SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus unterstütze die Demonstranten auf dem Hannah-Ahrendt-Platz. Sie finde es wichtig, dass die Politik da sei und zeige, dass die Fitnesstudiobesitzer gehört werden, sagte sie in das Megafon. „Es geht nicht nur um Vielfalt, sondern um Existenzen.“ Die SPD wolle daher eine Regelung aufstellen, die es allen Einrichtungen, die einen Hygieneplan vorlegen können, erlaubt, zu öffnen. Das betreffe dann auch viele Fitnesstudios, sagt die SPD-Abgeordnete und macht damit den Demonstranten Hoffnung.

Die mitgebrachten Turnschuhe wollen die Fitnessstudiobesitzer bis zum Montag stehen lassen.

Zur Galerie Etwa 100 Fitnessstudiobesitzer und Sportler haben am Sonnabend vor dem Landtag gegen eine längere Schließung der Einrichtungen protestiert. Sie sind sich sicher die Hygienevorschriften in ihren Studios umsetzen zu können. Um die Aufmerksamkeit der Politik auf sich zu ziehen, haben sich die Demonstranten eine spezielle Aktion überlegt.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Lisa Neugebauer